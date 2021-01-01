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Розповіли процедуру вирощення ялинок та сосен до свят на Волині. ФОТО

Розповіли процедуру вирощення ялинок та сосен до свят на Волині. ФОТО
Сосни та ялини, які заготовлюють у Волинських лісгоспах до новорічно-різдвяних свят, вирощують із насінини. Дерева ростуть на плантаціях від шести до 10 років, після чого їх можна реалізовувати.

Про це повідомив Суспільному лісничий ДП "Волинський селекційно-насіннєвий центр" Роман Марчук.

"На продаж зрізають ті ялини та сосни, котрі мають гарний вигляд і досягають потрібної висоти. Найбільш популярними є дерева до двох метрів", – каже лісничий Роман Марчук.

Сосни звичайні та ялини спеціально до новорічно-різдвяних свят вирощують на трьох гектарах плантації неподалік села Сокиричі.

Зі слів лісничого Сокиричівського лісництва Віктора Вишневського, ялинки ростуть від восьми до 10 років. Перед продажем на кожному дереві розміщують бирки, які свідчать про законність зрізання та місце походження.
Розповіли процедуру вирощення ялинок та сосен до свят на Волині. ФОТО

На місці зрубаних, говорить лісівник, засаджують нові дерева.

"Від метра до двох в нас тут такі ростуть, так ми їх і реалізовуємо. Кожна ялинка чіпується, відповідно, щоб вона була законна. Приїжджають за деревами з півдня, в основному, Харківська область, Донецька", – розповів чоловік.

"У селекційно-насіннєвому центрі в селі Гаразджа виростили до цьогорічних свят 4 000 дерев. Вирощують тут сосну кримську, ялину звичайну, ялину колючу та ялину блакитну. Більша частина дерев росте в горщиках", — зазначив лісничий Воротнівського лісництва Ілля Шевчук.
Розповіли процедуру вирощення ялинок та сосен до свят на Волині. ФОТО
Розповіли процедуру вирощення ялинок та сосен до свят на Волині. ФОТО

"По бажанню ми новорічні ялинки можемо також зрубати. Це вже зараз просто пішов такий тренд, що люди практикують, купують саме ялинки в горщиках для того, щоб ялину можна було висадити і вона далі прикрашала чи подвір’я, чи певну територію", — говорить лісничий.

60 тисяч ялинок та сосен, які виростили до новорічно-різдвяних свят лісівники, почали зрізати на початку грудня. За ними їдуть покупці зі східних та південних регіонів України, – повідомила речниця обласного управління лісомисливського господарства Світлана Думська. Додає: частину хвойних вирощують та продають у горщиках.
Розповіли процедуру вирощення ялинок та сосен до свят на Волині. ФОТО


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Теги: ялинки, сосни, вирощення, ВОУЛМГ, Волинь
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