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Пустовіту визначили умови оплати праці у Волиньраді: скільки він зароблятиме

Пустовіту визначили умови оплати праці у Волиньраді: скільки він зароблятиме
Заступнику голови Волинської обласної ради встановили умови оплати праці. Відповідно до проекту рішення Григорій Пустовіт, який наразі обіймає цю посаду, отримуватиме щонайменше 40 тисяч гривень щомісяця.

Про це йшлося під час сесії Волиньради 9 грудня.

Згідно з прийнятим рішенням, Пустовіту установили такі умови оплати праці:
1) посадовий оклад в розмірі 15125 гривень, як передбачено штатним розписом;
2) надбавку за вислугу років в розмірі 40 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг (стаж роботи, який дає право на одержання надбавки за вислугу років, станом на 20 жовтня 2021 року становить 34 роки 05 місяців 24 дні);
3) надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг.

Окрім того, вирішили здійснювати щомісячне преміювання заступника голови обласної ради у розмірі 75 відсотків до посадового окладу за фактично відпрацьований час.

За підрахунками загальна сума, передбачена цими пунками, становитиме 40 080 гривень.

Крім того, заступнику голови ради виплачуватимуть матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати.

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Теги: Григорій Пустовіт, Волиньрада, зарплата
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