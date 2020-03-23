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Волинянка стала переможницею Радіодиктанту національної єдності

Волинянка стала переможницею Радіодиктанту національної єдності
9 грудня в ефірі Українському радіо член правління Суспільного, відповідальний за платформу радіо, Дмитро Хоркін оголосив імена переможців Радіодиктанту національної єдності 2021.

Про це йдеться на сайті Українського радіо.

Переможницею стала Галина Шура з села Комарове Ковельского району Волинської області. Їй вдалося написати диктант без жодної помилки.

Всього однієї помилки припустилися три учасники: Надія Палій зі Львівської області, Максим Слюсаревський з Києва та Юлія Шекет (Тишко).

Всі переможці отримають в подарунок книжки від видавництв-партнерів Українського радіо.

Автором та читцем цьогорічного Радіодиктанту національної єдності став культовий український письменник Юрій Андрухович. Пізніше він заявив, що текст Радіодиктанту стане початком його нової книжки.

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Теги: Радіодиктант національної єдності, переможці, Ковель, волинянка
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