Волинянка стала переможницею Радіодиктанту національної єдності

Дмитро Хоркін оголосив імена переможців Радіодиктанту національної єдності 2021.



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Переможницею стала Галина Шура з села Комарове Ковельского району Волинської області. Їй вдалося написати диктант без жодної помилки.



Всього однієї помилки припустилися три учасники: Надія Палій зі Львівської області, Максим Слюсаревський з Києва та Юлія Шекет (Тишко).



Всі переможці отримають в подарунок книжки від видавництв-партнерів Українського радіо.



Автором та читцем цьогорічного Радіодиктанту національної єдності став культовий український письменник Юрій Андрухович. Пізніше він заявив, що текст Радіодиктанту стане початком його нової книжки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9 грудня в ефірі Українському радіо член правління Суспільного, відповідальний за платформу радіо,оголосив імена переможців Радіодиктанту національної єдності 2021.Про це йдеться на сайті Українського радіо.Переможницею сталаз села Комарове Ковельского району Волинської області. Їй вдалося написати диктант без жодної помилки.Всього однієї помилки припустилися три учасники:зі Львівської області,з Києва таВсі переможці отримають в подарунок книжки від видавництв-партнерів Українського радіо.Автором та читцем цьогорічного Радіодиктанту національної єдності став культовий український письменник. Пізніше він заявив, що текст Радіодиктанту стане початком його нової книжки.

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