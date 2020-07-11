У Старому місті демонтували сараї. ФОТО
Сьогодні, 14:40
Департамент муніципальної варти сьогодні, 9 грудня, демонтував у Старому місті на вул. Галшки Гулевичівни, 7 старі дерев’яні господарські споруди (сараї).
Про це інформують у департаменті муніципальної варти Луцькради.
Сараї розміщувались без відповідних дозвільних документів. Деякі з них були майже повністю зруйновані.
Роботи провели згідно з рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 20.01.2021 №22-10 «Про демонтаж конструкцій на вул. Галшки Гулевичівни, 7».
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Про це інформують у департаменті муніципальної варти Луцькради.
Сараї розміщувались без відповідних дозвільних документів. Деякі з них були майже повністю зруйновані.
Роботи провели згідно з рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 20.01.2021 №22-10 «Про демонтаж конструкцій на вул. Галшки Гулевичівни, 7».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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