У Старому місті демонтували сараї. ФОТО





Про це інформують у департаменті муніципальної варти Луцькради.



Сараї розміщувались без відповідних дозвільних документів. Деякі з них були майже повністю зруйновані.



Роботи провели згідно з рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 20.01.2021 №22-10 «Про демонтаж конструкцій на вул. Галшки Гулевичівни, 7».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Департамент муніципальної варти сьогодні, 9 грудня, демонтував у Старому місті на вул. Галшки Гулевичівни, 7 старі дерев’яні господарські споруди (сараї).Про це інформують у департаменті муніципальної варти Луцькради.Сараї розміщувались без відповідних дозвільних документів. Деякі з них були майже повністю зруйновані.Роботи провели згідно з рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 20.01.2021 №22-10 «Про демонтаж конструкцій на вул. Галшки Гулевичівни, 7».

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