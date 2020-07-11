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У Старому місті демонтували сараї. ФОТО

У Старому місті демонтували сараї. ФОТО
Департамент муніципальної варти сьогодні, 9 грудня, демонтував у Старому місті на вул. Галшки Гулевичівни, 7 старі дерев’яні господарські споруди (сараї).

Про це інформують у департаменті муніципальної варти Луцькради.

Сараї розміщувались без відповідних дозвільних документів. Деякі з них були майже повністю зруйновані.

Роботи провели згідно з рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 20.01.2021 №22-10 «Про демонтаж конструкцій на вул. Галшки Гулевичівни, 7».

У Старому місті демонтували сараї. ФОТО
У Старому місті демонтували сараї. ФОТО
У Старому місті демонтували сараї. ФОТО

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Теги: демонтаж, сараї, Старе місто, муніципали
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