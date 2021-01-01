вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Тисяча за вакцинацію: розповіли, як українцям отримати кошти цього року

Тисяча за вакцинацію: розповіли, як українцям отримати кошти цього року
Щоб отримати тисячу гривень за вакцинацію до кінця цього року, необхідно встигнути подати відповідну заявку до 29 грудня.

Про це під час засідання уряду 9 грудня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише ТСН.

"Для того, щоб встигнути отримати виплату в першому етапі, треба подати заявку у "Дії" до 29 грудня цього року. Тобто, від 19 до 29 грудня", - сказав Шмигаль.

Очільник Кабміну додав, що вже від наступного тижня у застосунку "Дія" запустять бета-тестування програми "єПідтримка", що передбачає виплати по тисячі гривень вакцинованим громадянам.

Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що тисячу гривень від Зеленського отримають усі вакциновані українці, незалежно від того, коли вони отримували щеплення.

Гроші надходитимуть на спеціальні банківські картки у "Дії". Розрахуватися цими грошима українці зможуть на підприємствах, які відповідають певним МСС-кодам. Платити комісію за обслуговування картки не потрібно. Крім того, планується відкриття 100 офлайн-центрів підтримки для надання допомоги під час виплати 1000 грн за вакцинацію.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Тисяча, Зеленський, виплата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Тисяча за вакцинацію: розповіли, як українцям отримати кошти цього року
Сьогодні, 15:00
У Старому місті демонтували сараї. ФОТО
Сьогодні, 14:40
Волинянка стала переможницею Радіодиктанту національної єдності
Сьогодні, 14:25
Розповіли процедуру вирощення ялинок та сосен до свят на Волині. ФОТО
Сьогодні, 14:07
Пустовіту визначили умови оплати праці у Волиньраді: скільки він зароблятиме
Сьогодні, 13:54
Схожі новини
Назвали обов'язкову умову отримання тисячі за вакцинацію Назвали обов'язкову умову отримання тисячі за вакцинацію
08 грудень, 11:25
Перелік послуг, на які вакциновані українці зможуть витратити тисячу від Зеленського, розширили Перелік послуг, на які вакциновані українці зможуть витратити тисячу від Зеленського, розширили
02 грудень, 14:42
Скільки часу дадуть для використання «ковідної» тисячі Скільки часу дадуть для використання «ковідної» тисячі
30 листопад, 15:36
Тисяча Зеленського: як її отримають пенсіонери у селах Тисяча Зеленського: як її отримають пенсіонери у селах
28 листопад, 13:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Тисяча за вакцинацію: розповіли, як українцям отримати кошти цього року
Сьогодні, 15:00
 0
У Старому місті демонтували сараї. ФОТО
Сьогодні, 14:40
 0
Волинянка стала переможницею Радіодиктанту національної єдності
Сьогодні, 14:25
 0
Розповіли процедуру вирощення ялинок та сосен до свят на Волині. ФОТО
Сьогодні, 14:07
 0
Пустовіту визначили умови оплати праці у Волиньраді: скільки він зароблятиме
Сьогодні, 13:54
 0
Медіа
відео
1/8