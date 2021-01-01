Тисяча за вакцинацію: розповіли, як українцям отримати кошти цього року





Про це під час засідання уряду 9 грудня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише



"Для того, щоб встигнути отримати виплату в першому етапі, треба подати заявку у "Дії" до 29 грудня цього року. Тобто, від 19 до 29 грудня", - сказав Шмигаль.



Очільник Кабміну додав, що вже від наступного тижня у застосунку "Дія" запустять бета-тестування програми "єПідтримка", що передбачає виплати по тисячі гривень вакцинованим громадянам.



Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що



Гроші надходитимуть на спеціальні банківські картки у "Дії". Розрахуватися цими грошима українці зможуть на підприємствах, які відповідають певним МСС-кодам. Платити комісію за обслуговування картки не потрібно. Крім того, планується відкриття 100 офлайн-центрів підтримки для надання допомоги під час виплати 1000 грн за вакцинацію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щоб отримати тисячу гривень за вакцинацію до кінця цього року, необхідно встигнути подати відповідну заявку до 29 грудня.Про це під час засідання уряду 9 грудня заявив прем'єр-міністр України, пише ТСН "Для того, щоб встигнути отримати виплату в першому етапі, треба подати заявку у "Дії" до 29 грудня цього року. Тобто, від 19 до 29 грудня", - сказав Шмигаль.Очільник Кабміну додав, що вже від наступного тижня у застосунку "Дія" запустять бета-тестування програми "єПідтримка", що передбачає виплати по тисячі гривень вакцинованим громадянам.Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що тисячу гривень від Зеленського отримають усі вакциновані українці, незалежно від того, коли вони отримували щеплення.Гроші надходитимуть на спеціальні банківські картки у "Дії". Розрахуватися цими грошима українці зможуть на підприємствах, які відповідають певним МСС-кодам. Платити комісію за обслуговування картки не потрібно. Крім того, планується відкриття 100 офлайн-центрів підтримки для надання допомоги під час виплати 1000 грн за вакцинацію.

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