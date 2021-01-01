Скандальний ексзаступник міського голови відсудив у Луцька кругленьку суму. ВІДЕО

Костянтин Петрочук виграв суд проти Луцької міської ради. Восьмий апеляційний адміністративний суд присудив виплатити колишньому посадовцю понад 338 тисяч гривень.



Це вбачається із судового рішення, ухваленого 30 листопада, пише

У рішенні йдеться, що 9 червня 2021 року Костянтин Петрочук звернувся із позовом до Луцької міської ради, у якому просив стягнути з міського бюджету 360 тисяч гривень на свою користь. Відповідно до чинного законодавства, після звільнення з виборної посади особа має право на поновлення на попередньому місці роботи. В іншому випадку – має право вимагати виплату середньої заробітної плати за останні 6 місяців роботи на виборній посаді.





Петрочук пояснив, що з 24 листопада 2015 року по 27 листопада 2020 року він був депутатом Луцької міської ради. Окрім того, з 6 квітня 2017 по 17 грудня 2020 року він обіймав посаду заступника міського голови Луцька з питань діяльності виконавчих органів міської ради. Допоки його не звільнили із посади у зв'язку із закінченням терміну повноважень виконавчого комітету Луцької міської ради.



До обрання на посаду Костянтин Петрочук був головою ОСББ «Відродження 20». Однак, був звільнений з цієї посади у зв'язку із початком роботи на виборній посаді. Петрочук не поновився на посаді голови ОСББ після закінчення каденції у міській раді, тож звернувся до Луцької міської ради із заявою про виплату йому середньої заробітної плати, яку він отримував на посаді у міськраді. А це, за його підрахунками, 360 тисяч гривень. Однак, 25 травня 2021 року міськрада відмовила йому у цьому.



Тоді колишній посадовець звернувся до суду. Та 25 серпня 2021 року Волинський окружний адміністративний суд відмовив Петрочуку у задоволенні позовної заяви у повному обсязі. Суд вирішив, що посада заступника міського голови – не виборна. Адже на цю посаду Костянтина Петрочука не обирали виборці. За його призначення голосували депутати міської ради.



Після цього скандальний посадовець подав апеляційну скаргу до Восьмого апеляційного адміністративного суду, який задовольнив його вимоги частково. Апеляційний суд не погодився з обгрунтуванням суду першої інстанції. Відтак апеляційний суд присудив задовольнити позовну заяву Костянтина Петрочука частково та стягнути з Луцької міської ради на його користь 338 404,98 гривні.



Як пояснила у коментарі сайту луцьких новин «Конкурент» начальниця юридичного департаменту Луцької міської ради Наталія Юрченко, представники міської ради брали участь у судовому засіданні в апеляції в онлайн режимі та подавали свої пояснення і заперечення.



«Ми готуємо касаційну скаргу, адже судова практика у таких справах неоднозначна», – зазначила Наталія Юрченко.



Також посадовиця додала, що Луцька міська рада буде просити суд касаційної інстанції призупинити виконання рішення суду апеляційної інстанції до ухвалення остаточного рішення.



Нагадаємо, що Костянтин Петрочук неодноразово втрапляв у скандали, перебуваючи на посаді заступника Луцького міського голови. Зокрема, він був одним із найактивніших учасників бійки під час найскандальнішої сесії Луцької міської ради.



Ще один скандал, у який втрапив Петрочук за час своєї каденції – закупівля неякісних засобів для знезараження води у міському басейні. Після чого у дітей, які там займалися плаванням, почалися проблеми зі шкірою.



Також ексзаступник міського голови намагався відібрати парковку біля розважального центру «Промінь». Тоді без жодного попередження про намір розірвати договір оренди земельної ділянки, за ініціативи Петрочука, відповідний проєкт рішення винесли на розгляд виконкому. На скандальне засідання виконавчого комітету тоді прийшли десятки працівників «Променя» та журналісти. Однак, серед них опинилися й «тітушки», які перешкоджали роботі журналістів.



Окрім того, Петрочук запам'ятався лучанам скандальним ДТП і регулярним порушенням правил паркування.

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