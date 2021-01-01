У МОЗ назвали області-антилідери з COVID-вакцинації: серед них – Волинь





Про це повідомляє



За його словами, областями-антилідерами з вакцинації, є Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області.



Зазначимо, минулої доби,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві охорони здоров'я України назвали області-антилідери з COVID-вакцинації. Їх є чотири.Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг головного санлікаря Ігоря Кузіна.За його словами, областями-антилідерами з вакцинації, є, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області.Зазначимо, минулої доби, 8 грудня в Україні було вакциновано проти COVID 178 796 людей. З яких першу дозу вакцини отримали 69 267 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 109 529.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію