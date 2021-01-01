У МОЗ назвали області-антилідери з COVID-вакцинації: серед них – Волинь
Сьогодні, 16:10
У Міністерстві охорони здоров'я України назвали області-антилідери з COVID-вакцинації. Їх є чотири.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг головного санлікаря Ігоря Кузіна.
За його словами, областями-антилідерами з вакцинації, є Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області.
Зазначимо, минулої доби, 8 грудня в Україні було вакциновано проти COVID 178 796 людей. З яких першу дозу вакцини отримали 69 267 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 109 529.
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Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг головного санлікаря Ігоря Кузіна.
За його словами, областями-антилідерами з вакцинації, є Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області.
Зазначимо, минулої доби, 8 грудня в Україні було вакциновано проти COVID 178 796 людей. З яких першу дозу вакцини отримали 69 267 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 109 529.
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Сьогодні, 16:10
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