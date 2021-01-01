На Волині звільнили в запас ЗСУ строковиків-прикордонників. ФОТО





Про це інформують у 6 Волинському прикордонному загоні.



15 хлопців, які з честю виконали свій військовий обов’язок та сумлінно несли службу з охорони державного кордону, сьогодні вирушили до рідних домівок. Всього ж в загоні підлягає звільненню більше сотні солдатів строкової служби.



Під час урочистого шикування керівництво прикордонного загону привітало військовослужбовців із завершенням служби.



За сумлінне виконання службових обов’язків, старанність, дисциплінованість, самовідданість та високий професіоналізм бійців нагородили грамотами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинському прикордонному загоні звільнили кращих військовослужбовців строкової служби призову «Весна-2020», які відслужили встановлений термін.Про це інформують у 6 Волинському прикордонному загоні.15 хлопців, які з честю виконали свій військовий обов’язок та сумлінно несли службу з охорони державного кордону, сьогодні вирушили до рідних домівок. Всього ж в загоні підлягає звільненню більше сотні солдатів строкової служби.Під час урочистого шикування керівництво прикордонного загону привітало військовослужбовців із завершенням служби.За сумлінне виконання службових обов’язків, старанність, дисциплінованість, самовідданість та високий професіоналізм бійців нагородили грамотами.

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