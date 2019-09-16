В Україні підскочили ціни на овочі: які і наскільки здорожчали
Сьогодні, 17:30
В Україні порівняно з минулим місяцем підскочили ціни на деякі овочі.
Про це повідомляє ТСН.
"Індекс споживчих цін на продукти даної продуктової групи у грудні 2021 склав 107,88%. У порівнянні з попереднім місяцем в середньому ціни на ці продукти (ред. - овочі) збільшилися на 7,88%" - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найбільше здорожчали буряк і болгарський перець (на 26% і 20% відповідно). Так само додали у ціні і цибуля - на 16%, помідори – на 15%, часник – на 10% та капуста – на 8%.
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Про це повідомляє ТСН.
"Індекс споживчих цін на продукти даної продуктової групи у грудні 2021 склав 107,88%. У порівнянні з попереднім місяцем в середньому ціни на ці продукти (ред. - овочі) збільшилися на 7,88%" - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найбільше здорожчали буряк і болгарський перець (на 26% і 20% відповідно). Так само додали у ціні і цибуля - на 16%, помідори – на 15%, часник – на 10% та капуста – на 8%.
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