Продають 1-кімнатну квартиру в ЖК «Парковий квартал» у Ковелі*
Сьогодні, 09:00
У житловому комплексі "Парковий квартал" продають 1-кімнатну квартиру площею 48,3 м2. Ціна - від 14 900 грн/м2 при повній оплаті, також є можливість безвідсоткового відтермінування до червня 2022 року.
Квартира розташована на 1 поверсі нового будинку. Площа кімнати - 18,8 м2, також є простора кухня (16,4 м2) та передпокій (6 м2).
Купуючи нерухомість Будівельної компанії “Інвестор” до 15 січня 2022 року, кожен має можливість стати учасником акції “Шукайте друга 2.0” та отримати сертифікат на 10 000 гривень у “Нову лінію”. Що для цього потрібно - читайте на сайті БК.
На разі в новому будинку ЖК “Парковий квартал” уже завершені внутрішні будівельні роботи в усіх квартирах. Зараз триває облаштування під'їздів, а також терас та пандусів біля комерційних приміщень.
ЧИМ ОСОБЛИВИЙ ТРЕТІЙ БУДИНОК «ПАРКОВОГО КВАРТАЛУ»?
ЖК розташований на вул. Глібова, до центру Ковеля – 2,5 км. Поряд - хороша інфраструктура, два дитячих садки та дві школи, а також - гарна природа та місця для відпочинку.
Стильна і сучасна архітектура. Будинок має особливий дизайн фасаду, усі вікна та лоджії - панорамні.
Ліфти у під'їздах. Це перша в Ковелі 5-поверхівка, де будуть встановлені ліфти.
Комерційні приміщення на 1 поверсі. Мешканці будуть жити у місці, де під боком є усе необхідне – магазини, кафе, салони тощо.
Усі квартири продаються з чистовими стяжкою і штукатуркою, заведеними в квартиру комунікаціями, котлом з радіаторами опалення, протизламними вхідними дверима і енергоощадними вікнами.
Зразковий благоустрій, паркомісця, просторий дитячий майданчик, відпочинкова зона і багато простору.
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
+38 067 544 71 96
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
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Квартира розташована на 1 поверсі нового будинку. Площа кімнати - 18,8 м2, також є простора кухня (16,4 м2) та передпокій (6 м2).
Купуючи нерухомість Будівельної компанії “Інвестор” до 15 січня 2022 року, кожен має можливість стати учасником акції “Шукайте друга 2.0” та отримати сертифікат на 10 000 гривень у “Нову лінію”. Що для цього потрібно - читайте на сайті БК.
На разі в новому будинку ЖК “Парковий квартал” уже завершені внутрішні будівельні роботи в усіх квартирах. Зараз триває облаштування під'їздів, а також терас та пандусів біля комерційних приміщень.
ЧИМ ОСОБЛИВИЙ ТРЕТІЙ БУДИНОК «ПАРКОВОГО КВАРТАЛУ»?
ЖК розташований на вул. Глібова, до центру Ковеля – 2,5 км. Поряд - хороша інфраструктура, два дитячих садки та дві школи, а також - гарна природа та місця для відпочинку.
Стильна і сучасна архітектура. Будинок має особливий дизайн фасаду, усі вікна та лоджії - панорамні.
Ліфти у під'їздах. Це перша в Ковелі 5-поверхівка, де будуть встановлені ліфти.
Комерційні приміщення на 1 поверсі. Мешканці будуть жити у місці, де під боком є усе необхідне – магазини, кафе, салони тощо.
Усі квартири продаються з чистовими стяжкою і штукатуркою, заведеними в квартиру комунікаціями, котлом з радіаторами опалення, протизламними вхідними дверима і енергоощадними вікнами.
Зразковий благоустрій, паркомісця, просторий дитячий майданчик, відпочинкова зона і багато простору.
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
+38 067 544 71 96
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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