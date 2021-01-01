Продають 1-кімнатну квартиру в ЖК «Парковий квартал» у Ковелі*

48,3 м2. Ціна - від 14 900 грн/м2 при повній оплаті, також є можливість безвідсоткового відтермінування до червня 2022 року.



Квартира розташована на 1 поверсі нового будинку. Площа кімнати - 18,8 м2, також є простора кухня (16,4 м2) та передпокій (6 м2).



Купуючи нерухомість Будівельної компанії “Інвестор” до 15 січня 2022 року, кожен має можливість стати учасником акції “Шукайте друга 2.0” та отримати сертифікат на 10 000 гривень у “Нову лінію”. Що для цього потрібно - читайте на сайті БК.



На разі в новому будинку ЖК “Парковий квартал” уже завершені внутрішні будівельні роботи в усіх квартирах. Зараз триває облаштування під'їздів, а також терас та пандусів біля комерційних приміщень.







ЧИМ ОСОБЛИВИЙ ТРЕТІЙ БУДИНОК «ПАРКОВОГО КВАРТАЛУ»?





ЖК розташований на вул. Глібова, до центру Ковеля – 2,5 км. Поряд - хороша інфраструктура, два дитячих садки та дві школи, а також - гарна природа та місця для відпочинку.



Стильна і сучасна архітектура. Будинок має особливий дизайн фасаду, усі вікна та лоджії - панорамні.



Ліфти у під'їздах. Це перша в Ковелі 5-поверхівка, де будуть встановлені ліфти.



Комерційні приміщення на 1 поверсі. Мешканці будуть жити у місці, де під боком є усе необхідне – магазини, кафе, салони тощо.



Усі квартири продаються з чистовими стяжкою і штукатуркою, заведеними в квартиру комунікаціями, котлом з радіаторами опалення, протизламними вхідними дверима і енергоощадними вікнами.



Зразковий благоустрій, паркомісця, просторий дитячий майданчик, відпочинкова зона і багато простору.



За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:



+38 067 544 71 96



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. житловому комплексі "Парковий квартал" продають 1-кімнатну квартиру площею. Ціна - відпри повній оплаті, також є можливість безвідсоткового відтермінування до червня 2022 року.Квартира розташована на 1 поверсі нового будинку. Площа кімнати -, також є простора кухнята передпокійКупуючи нерухомість Будівельної компанії “Інвестор” до 15 січня 2022 року, кожен має можливість стати учасником акції “Шукайте друга 2.0” та отримати сертифікат на 10 000 гривень у “Нову лінію”. Що для цього потрібно - читайте на сайті БК.На разі в новому будинку ЖК “Парковий квартал” уже завершені внутрішні будівельні роботи в усіх квартирах. Зараз триває облаштування під'їздів, а також терас та пандусів біля комерційних приміщень.на вул. Глібова, до центру Ковеля – 2,5 км. Поряд - хороша інфраструктура, два дитячих садки та дві школи, а також - гарна природа та місця для відпочинку.. Будинок має особливий дизайн фасаду, усі вікна та лоджії - панорамні.Це перша в Ковелі 5-поверхівка, де будуть встановлені ліфти.. Мешканці будуть жити у місці, де під боком є усе необхідне – магазини, кафе, салони тощо.з чистовими стяжкою і штукатуркою, заведеними в квартиру комунікаціями, котлом з радіаторами опалення, протизламними вхідними дверима і енергоощадними вікнами.паркомісця, просторий дитячий майданчик, відпочинкова зона і багато простору.За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:+38 067 544 71 96Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.uaFacebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor Youtube: Інвестор

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