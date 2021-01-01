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Продають 1-кімнатну квартиру в ЖК «Парковий квартал» у Ковелі*

Продають 1-кімнатну квартиру в ЖК «Парковий квартал» у Ковелі*
У житловому комплексі "Парковий квартал" продають 1-кімнатну квартиру площею 48,3 м2. Ціна - від 14 900 грн/м2 при повній оплаті, також є можливість безвідсоткового відтермінування до червня 2022 року.

Квартира розташована на 1 поверсі нового будинку. Площа кімнати - 18,8 м2, також є простора кухня (16,4 м2) та передпокій (6 м2).
Продають 1-кімнатну квартиру в ЖК «Парковий квартал» у Ковелі*

Купуючи нерухомість Будівельної компанії “Інвестор” до 15 січня 2022 року, кожен має можливість стати учасником акції “Шукайте друга 2.0” та отримати сертифікат на 10 000 гривень у “Нову лінію”. Що для цього потрібно - читайте на сайті БК.
Продають 1-кімнатну квартиру в ЖК «Парковий квартал» у Ковелі*

На разі в новому будинку ЖК “Парковий квартал” уже завершені внутрішні будівельні роботи в усіх квартирах. Зараз триває облаштування під'їздів, а також терас та пандусів біля комерційних приміщень.



ЧИМ ОСОБЛИВИЙ ТРЕТІЙ БУДИНОК «ПАРКОВОГО КВАРТАЛУ»?


ЖК розташований на вул. Глібова, до центру Ковеля – 2,5 км. Поряд - хороша інфраструктура, два дитячих садки та дві школи, а також - гарна природа та місця для відпочинку.

Стильна і сучасна архітектура. Будинок має особливий дизайн фасаду, усі вікна та лоджії - панорамні.

Ліфти у під'їздах. Це перша в Ковелі 5-поверхівка, де будуть встановлені ліфти.

Комерційні приміщення на 1 поверсі. Мешканці будуть жити у місці, де під боком є усе необхідне – магазини, кафе, салони тощо.

Усі квартири продаються з чистовими стяжкою і штукатуркою, заведеними в квартиру комунікаціями, котлом з радіаторами опалення, протизламними вхідними дверима і енергоощадними вікнами.

Зразковий благоустрій, паркомісця, просторий дитячий майданчик, відпочинкова зона і багато простору.

За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:

+38 067 544 71 96

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Інвестор, квартира, Луцьк, будівництво, ціни
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