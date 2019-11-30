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Шкарпетки і ялинкові прикраси: у Луцьку готують нову сувенірну продукцію. ФОТО

Шкарпетки і ялинкові прикраси: у Луцьку готують нову сувенірну продукцію. ФОТО
У Центрі туристичної інформації та послуг Луцька можна буде придбати шкарпетки, кулі на ялинку та листівки з видами міста та характерною символікою.

Першими в продаж надійдуть веселі шкарпетки з зображеннями В’їзної вежі Луцького замку та кликуна. Про це повідомила керівниця управління туризму та промоції міста Луцької міської ради Катерина Теліпська на своїй сторінці у фейсбуці.

«Наразі ми отримали тестову пару, щоб побачити якість та кольори. У продаж шкарпетки надійдуть у Центр туристичної інформації та послуг у грудні», – зазначила вона в коментарі ІА Волинські Новини. Додала, що передбачено виготовлення лише шкарпеток для дорослих.

Їхній дизайн розробила авторка візуальних образів багатьох промоційних видань і товарів Луцька, зокрема бренд-буку міста та проєкту «Імена Луцька», Інна Питель.

Як анонсувала Катерина Теліпська, також управління туризму та промоції міста невдовзі презентує новорічні кулі на ялинку та листівки із зимовими видами.

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Теги: Луцьк, шкарпетки, Луцький замок
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