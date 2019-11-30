Шкарпетки і ялинкові прикраси: у Луцьку готують нову сувенірну продукцію. ФОТО





Першими в продаж надійдуть веселі шкарпетки з зображеннями В’їзної вежі Луцького замку та кликуна. Про це повідомила керівниця управління туризму та промоції міста Луцької міської ради Катерина Теліпська на своїй сторінці у фейсбуці.



«Наразі ми отримали тестову пару, щоб побачити якість та кольори. У продаж шкарпетки надійдуть у Центр туристичної інформації та послуг у грудні», – зазначила вона в коментарі



Їхній дизайн розробила авторка візуальних образів багатьох промоційних видань і товарів Луцька, зокрема бренд-буку міста та проєкту «Імена Луцька», Інна Питель.



Як анонсувала Катерина Теліпська, також управління туризму та промоції міста невдовзі презентує новорічні кулі на ялинку та листівки із зимовими видами.

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