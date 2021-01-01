На Волині в пожежі загинув чоловік





По це



Речник Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській області Володимир Нестеров у коментарі повідомив, що пожежа сталася в житловому будинку, на місці працювали рятувальники.



Як зазначив завідувач центральної оперативної диспетчерської служби швидкої допомоги Станіслав Лінік, виклик про подію надійшов близько 15 години. На місці працювала екстрена медична допомога та рятувальники. У будинку виявили обгоріле тіло чоловіка. Медики констатували смерть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Струмівка Луцького району близько 15 години сталася пожежа.По це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Речник Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській областіу коментарі повідомив, що пожежа сталася в житловому будинку, на місці працювали рятувальники.Як зазначив завідувач центральної оперативної диспетчерської служби швидкої допомоги, виклик про подію надійшов близько 15 години. На місці працювала екстрена медична допомога та рятувальники. У будинку виявили обгоріле тіло чоловіка. Медики констатували смерть.

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