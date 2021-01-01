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На Волині в пожежі загинув чоловік

На Волині в пожежі загинув чоловік
У селі Струмівка Луцького району близько 15 години сталася пожежа.

По це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Речник Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській області Володимир Нестеров у коментарі повідомив, що пожежа сталася в житловому будинку, на місці працювали рятувальники.

Як зазначив завідувач центральної оперативної диспетчерської служби швидкої допомоги Станіслав Лінік, виклик про подію надійшов близько 15 години. На місці працювала екстрена медична допомога та рятувальники. У будинку виявили обгоріле тіло чоловіка. Медики констатували смерть.

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Теги: пожежа, Луцьк
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