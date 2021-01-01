У Луцькому геріатричному пансіонаті немає жодного відстороненого невакцинованого працівника





Про це розповіла Алла Гнатюк.



Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України № 2393 від 1 листопада 2021 року, — працівники в соцзакладах без двох щеплень від коронавірусу повинні бути відсторонені від обов'язків, — розповіла директорка пансіонату Алла Гнатюк. Каже, що у їхньому закладі всі мешканці та працівники вакциновані. Додає: "З працівників 112 людей, а це 98 % — вакциновані, троє мають довідки".



Реабілітологиня Луцького геріатричного пансіонату Ірина Борнос провакцинувалась однією з перших. "Працюю в такій установі й повинна бути вакцинована для себе, для колег, для тих, хто тут проживає", — каже жінка.



Зі слів Алли Гнатюк після спалахів коронавірусу в геріатричному пансіонаті у листопаді 2020 року, у березні 2021 медики та підопічні установи були першими серед тих, кого вакцинували проти COVID-19.



Суспільне побувало ще у трьох соцзакладах Луцької громади: у Центрі реабілітації учасників бойових дій, санаторії для дітей з батьками "Дачний" та у Терцентрі соціального обслуговування. Як розповіли керівники цих закладів Ігор Гнетньов, Олег Лопатін, Галина Шатецька, відсторонених невакцинованих працівників у них немає.



Зі слів правозахисника Олега Огородника, судової практики щодо відсторонення працівників від роботи без збереження заробітної плати через відсутність у них двох доз вакцини проти коронавірусу, — практично не існує. "Вже через пару місяців зможемо сказати на скільки це законно з точки зору судової практики в поєднанні з Конституцією України", — каже адвокат.



Зі слів речниці нацполіції Волині Ольги Бузулук, станом на 9 грудня порушень, що працівники тих чи інших установ були на роботі без свідоцтв про вакцинацію, виявлено не було. Додає: з 8-го листопада, відколи Волинь в червоній зоні, правоохоронці провели понад 300 рейдів, перевірили майже 10 000 суб’єктів господарювання та склали 1 088 адмінматеріалів за порушення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький геріатричний пансіонат працює у звичному режимі. Жодного відстороненого від роботи працівника через відсутність у нього двох доз вакцини проти коронавірусної інфекції у соцзакладі немає.Про це розповіла Суспільному директоркаВідповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України № 2393 від 1 листопада 2021 року, — працівники в соцзакладах без двох щеплень від коронавірусу повинні бути відсторонені від обов'язків, — розповіла директорка пансіонатуКаже, що у їхньому закладі всі мешканці та працівники вакциновані. Додає: "З працівників 112 людей, а це 98 % — вакциновані, троє мають довідки".Реабілітологиня Луцького геріатричного пансіонатупровакцинувалась однією з перших. "Працюю в такій установі й повинна бути вакцинована для себе, для колег, для тих, хто тут проживає", — каже жінка.Зі слів Алли Гнатюк після спалахів коронавірусу в геріатричному пансіонаті у листопаді 2020 року, у березні 2021 медики та підопічні установи були першими серед тих, кого вакцинували проти COVID-19.Суспільне побувало ще у трьох соцзакладах Луцької громади: у Центрі реабілітації учасників бойових дій, санаторії для дітей з батьками "Дачний" та у Терцентрі соціального обслуговування. Як розповіли керівники цих закладів, відсторонених невакцинованих працівників у них немає.Зі слів правозахисникасудової практики щодо відсторонення працівників від роботи без збереження заробітної плати через відсутність у них двох доз вакцини проти коронавірусу, — практично не існує. "Вже через пару місяців зможемо сказати на скільки це законно з точки зору судової практики в поєднанні з Конституцією України", — каже адвокат.Зі слів речниці нацполіції Волиністаном на 9 грудня порушень, що працівники тих чи інших установ були на роботі без свідоцтв про вакцинацію, виявлено не було. Додає: з 8-го листопада, відколи Волинь в червоній зоні, правоохоронці провели понад 300 рейдів, перевірили майже 10 000 суб’єктів господарювання та склали 1 088 адмінматеріалів за порушення.

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