Музей на Волині поповнив свою колекцію картинами українського художника. ФОТО

Ковельський історичний музей, що на Волині, отримав у подарунок дві картини художникаЦі твори живопису написані на деревоволокнистій плиті олійними фарбами.Про це розповілаголовна зберігачка фондів музеюЗ її слів, музей звернувся до Валерія Франчука з проханням подарувати кілька своїх робіт для художньої виставки."Митець подарував нам картини "Спогад" та "Прохолода вереснева", а також каталог своїх робіт "Графіка. Живопис, Скульптура. 2018", – розповілаДодає: Валерій Франчук – Член Національної спілки художників України, лауреат премії ім. Василя Стуса, Національної премії України ім. Тараса Шевченка, Заслужений художник України.Мирослава Мороз каже: в колекції образотворчого мистецтва музею нараховується орієнтовно три сотні експонатів. "Наш музей є відносно молодим, тому така колекція творів мистецтва є досить солідною", – розповіла працівниця музею.Загалом, зі слів музейниці, більшість експонатів Ковельському історичному музею дарують. "Лише 1 % усіх експонатів були закуплені музеєм", – розповіла Мирослава Мороз.