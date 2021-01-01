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Музей на Волині поповнив свою колекцію картинами українського художника. ФОТО

Музей на Волині поповнив свою колекцію картинами українського художника. ФОТО
Ковельський історичний музей, що на Волині, отримав у подарунок дві картини художника Валерія Франчука. Ці твори живопису написані на деревоволокнистій плиті олійними фарбами.

Про це розповіла Суспільному головна зберігачка фондів музею Мирослава Мороз.

З її слів, музей звернувся до Валерія Франчука з проханням подарувати кілька своїх робіт для художньої виставки.
Музей на Волині поповнив свою колекцію картинами українського художника. ФОТО

"Митець подарував нам картини "Спогад" та "Прохолода вереснева", а також каталог своїх робіт "Графіка. Живопис, Скульптура. 2018", – розповіла Мирослава Мороз.

Додає: Валерій Франчук – Член Національної спілки художників України, лауреат премії ім. Василя Стуса, Національної премії України ім. Тараса Шевченка, Заслужений художник України.
Музей на Волині поповнив свою колекцію картинами українського художника. ФОТО

Мирослава Мороз каже: в колекції образотворчого мистецтва музею нараховується орієнтовно три сотні експонатів. "Наш музей є відносно молодим, тому така колекція творів мистецтва є досить солідною", – розповіла працівниця музею.

Загалом, зі слів музейниці, більшість експонатів Ковельському історичному музею дарують. "Лише 1 % усіх експонатів були закуплені музеєм", – розповіла Мирослава Мороз.
Музей на Волині поповнив свою колекцію картинами українського художника. ФОТО

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Теги: музей, картини, Волинь
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