Музей на Волині поповнив свою колекцію картинами українського художника. ФОТО
Сьогодні, 02:16
Ковельський історичний музей, що на Волині, отримав у подарунок дві картини художника Валерія Франчука. Ці твори живопису написані на деревоволокнистій плиті олійними фарбами.
Про це розповіла Суспільному головна зберігачка фондів музею Мирослава Мороз.
З її слів, музей звернувся до Валерія Франчука з проханням подарувати кілька своїх робіт для художньої виставки.
"Митець подарував нам картини "Спогад" та "Прохолода вереснева", а також каталог своїх робіт "Графіка. Живопис, Скульптура. 2018", – розповіла Мирослава Мороз.
Додає: Валерій Франчук – Член Національної спілки художників України, лауреат премії ім. Василя Стуса, Національної премії України ім. Тараса Шевченка, Заслужений художник України.
Мирослава Мороз каже: в колекції образотворчого мистецтва музею нараховується орієнтовно три сотні експонатів. "Наш музей є відносно молодим, тому така колекція творів мистецтва є досить солідною", – розповіла працівниця музею.
Загалом, зі слів музейниці, більшість експонатів Ковельському історичному музею дарують. "Лише 1 % усіх експонатів були закуплені музеєм", – розповіла Мирослава Мороз.
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Про це розповіла Суспільному головна зберігачка фондів музею Мирослава Мороз.
З її слів, музей звернувся до Валерія Франчука з проханням подарувати кілька своїх робіт для художньої виставки.
"Митець подарував нам картини "Спогад" та "Прохолода вереснева", а також каталог своїх робіт "Графіка. Живопис, Скульптура. 2018", – розповіла Мирослава Мороз.
Додає: Валерій Франчук – Член Національної спілки художників України, лауреат премії ім. Василя Стуса, Національної премії України ім. Тараса Шевченка, Заслужений художник України.
Мирослава Мороз каже: в колекції образотворчого мистецтва музею нараховується орієнтовно три сотні експонатів. "Наш музей є відносно молодим, тому така колекція творів мистецтва є досить солідною", – розповіла працівниця музею.
Загалом, зі слів музейниці, більшість експонатів Ковельському історичному музею дарують. "Лише 1 % усіх експонатів були закуплені музеєм", – розповіла Мирослава Мороз.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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