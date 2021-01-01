Де у Луцьку завтра, 10 грудня, не буде світла





Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



з 13:30 до 17:00 - вул. Бенделіані, 1, бульв. Дружби Народів, 3, 5, 7, 9, 11, вул. Станіславського, 52.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у п'ятницю, 10 грудня, у Луцьку тимчасово не буде світла.Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:з 13:30 до 17:00 - вул. Бенделіані, 1, бульв. Дружби Народів, 3, 5, 7, 9, 11, вул. Станіславського, 52.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію