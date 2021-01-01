Де у Луцьку завтра, 10 грудня, не буде світла
Сьогодні, 19:00
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у п'ятницю, 10 грудня, у Луцьку тимчасово не буде світла.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 13:30 до 17:00 - вул. Бенделіані, 1, бульв. Дружби Народів, 3, 5, 7, 9, 11, вул. Станіславського, 52.
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Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 13:30 до 17:00 - вул. Бенделіані, 1, бульв. Дружби Народів, 3, 5, 7, 9, 11, вул. Станіславського, 52.
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