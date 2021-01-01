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Погода у Волинській області на завтра, 10 грудня

Погода у Волинській області на завтра, 10 грудня
Завтра, 9 грудня, на території Волинської області синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, Вночі місцями невеликий сніг,
вдень сніг з переходом в дощ.

Про це повідомляють у Волинському обласному лабораторному центрі з гідрометеорології.

На дорогах попереджають про ожеледицю та налипання мокрого снігу. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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