Погода у Волинській області на завтра, 10 грудня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 9 грудня, на території Волинської області синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, Вночі місцями невеликий сніг,
вдень сніг з переходом в дощ.
Про це повідомляють у Волинському обласному лабораторному центрі з гідрометеорології.
На дорогах попереджають про ожеледицю та налипання мокрого снігу. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
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вдень сніг з переходом в дощ.
Про це повідомляють у Волинському обласному лабораторному центрі з гідрометеорології.
На дорогах попереджають про ожеледицю та налипання мокрого снігу. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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