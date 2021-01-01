Погода у Волинській області на завтра, 10 грудня



вдень сніг з переходом в дощ.



Про це повідомляють у Волинському обласному лабораторному центрі з гідрометеорології.



На дорогах попереджають про ожеледицю та налипання мокрого снігу. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 9 грудня, на території Волинської області синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, Вночі місцями невеликий сніг,вдень сніг з переходом в дощ.Про це повідомляють у Волинському обласному лабораторному центрі з гідрометеорології.На дорогах попереджають про ожеледицю та налипання мокрого снігу. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

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