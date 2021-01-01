10 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
10 грудня день народження святкують нардеп Ігор Палиця, колишній міський голова Ковеля Олег Кіндер та луцький ресторатор Олег Бровін.
Особисте свято цього дня і у головного лікаря Луцької міської дитячої поліклініки Оксани Лещинської та адвоката Олега Максимовича.
10 грудня іменини святкуватимуть - Всеволоди, Романи та Якови.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.
У світі сьогодні відзначається Всесвітній день футболу.
На Волині цього дня 97 років тому народився заслужений художник України Карел Якубек (1923-2008).
10 грудня 2004 року під час подій помаранчевої революції Волиньрада на позачерговій 16-ій сесії визнала роботу управління МВС України в області незадовільною, а начальнику управління Олександру Кміті висловила недовіру.
10 грудня 2007 року Указом Президента України Віктора Ющенка Микола Романюк призначений головою Волинської обласної державної адміністрації.
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Особисте свято цього дня і у головного лікаря Луцької міської дитячої поліклініки Оксани Лещинської та адвоката Олега Максимовича.
10 грудня іменини святкуватимуть - Всеволоди, Романи та Якови.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.
У світі сьогодні відзначається Всесвітній день футболу.
На Волині цього дня 97 років тому народився заслужений художник України Карел Якубек (1923-2008).
10 грудня 2004 року під час подій помаранчевої революції Волиньрада на позачерговій 16-ій сесії визнала роботу управління МВС України в області незадовільною, а начальнику управління Олександру Кміті висловила недовіру.
10 грудня 2007 року Указом Президента України Віктора Ющенка Микола Романюк призначений головою Волинської обласної державної адміністрації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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