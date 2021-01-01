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У Луцьку зіткнулися маршрутка та легковик. ВІДЕО

У Луцьку зіткнулися маршрутка та легковик. ВІДЕО
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки.

Про це повідомляє ІА «Конкурент», посилаючись на очевидців.

За інформацією читачів, ДТП сталася на вулиці Володимирській. Зіткнулися Ford Transit та міська маршрутка.

Внаслідок зіткнення обидва транспортні засоби отримали значні механічні ушкодження. Автомобіль від удару викинуло на узбіччя.



Про постраждалих інформації немає, але читачі зазначають, що на місіці аварії була швидка медична допомога та екіпаж патрульної поліції.


Інші деталі – згодом.

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Теги: Луцьк, Волинь, ДТП
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