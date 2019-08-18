вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин завербував рівнянку до занять проституцією в Польщі

Волинянин завербував рівнянку до занять проституцією в Польщі
40-річний житель Волинської області завербував жительку Рівного до заняття проституції в Польщі.

Про це повідомляють у Рівненській обласній прокуратурі.

Волинянину інкримінують вербування, переміщення людини з метою експлуатації, з використанням уразливого стану потерпілої, а також зберігання дитячої порнографії без мети збуту.

Під час досудового розслідуванням встановили, що чоловік з січня цього року займався вербуванням 25-річної рівнянки. Зокрема, він переконував жінку, яка саме перебувала в скрутному матеріальному становищі, без роботи та постійного джерела доходів, погодитись на виїзд до Республіки Польща для надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду. Зі свого боку він гарантував потерпілій безоплатне переміщення до сусідньої країни, гідні умови проживання, харчування, дотримання прав та інтересів, а також високу зарплату. Жінка, зрештою пристала на ці умови і 21 жовтня чоловік повіз її до Польщі, втім на кордоні його затримали правоохоронці.

Крім того, в ноутбуці волинянина виявили відеозаписи та фотографії з дитячою порнографією.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Рівненській області.

Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Рівне, кримінал, проституція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин завербував рівнянку до занять проституцією в Польщі
Сьогодні, 01:13
10 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні стався землетрус
09 грудень, 23:36
Міський голова та начальник міськвиконкому з Волині отримали ордени від Зеленського
09 грудень, 22:59
Як почуваються пацієнти, яким волинські медики пересадили серце та нирки. ВІДЕО
09 грудень, 22:13
Схожі новини
За беззаконня зі зброєю розшукують узбекистанця з Луцька За беззаконня зі зброєю розшукують узбекистанця з Луцька
18 серпень, 2019, 10:36
Волинянин, який вдарив чоловіка молотком по обличчю та пограбував далекобійника, сяде на 5 років Волинянин, який вдарив чоловіка молотком по обличчю та пограбував далекобійника, сяде на 5 років
09 листопад, 05:27
Депутат Волиньради переміг у риболовних змаганнях Депутат Волиньради переміг у риболовних змаганнях
01 листопад, 13:30
У селі під Луцьком директор школи застрелив сусідського пса: деталі інциденту. ВІДЕО У селі під Луцьком директор школи застрелив сусідського пса: деталі інциденту. ВІДЕО
27 жовтень, 22:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин завербував рівнянку до занять проституцією в Польщі
Сьогодні, 01:13
 0
10 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Україні стався землетрус
09 грудень, 23:36
 0
Міський голова та начальник міськвиконкому з Волині отримали ордени від Зеленського
09 грудень, 22:59
 0
Як почуваються пацієнти, яким волинські медики пересадили серце та нирки. ВІДЕО
09 грудень, 22:13
 0
Медіа
відео
1/8