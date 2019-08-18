Волинянин завербував рівнянку до занять проституцією в Польщі

40-річний житель Волинської області завербував жительку Рівного до заняття проституції в Польщі.Про це повідомляють у Рівненській обласній прокуратурі.Волинянину інкримінують вербування, переміщення людини з метою експлуатації, з використанням уразливого стану потерпілої, а також зберігання дитячої порнографії без мети збуту.Під час досудового розслідуванням встановили, що чоловік з січня цього року займався вербуванням 25-річної рівнянки. Зокрема, він переконував жінку, яка саме перебувала в скрутному матеріальному становищі, без роботи та постійного джерела доходів, погодитись на виїзд до Республіки Польща для надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду. Зі свого боку він гарантував потерпілій безоплатне переміщення до сусідньої країни, гідні умови проживання, харчування, дотримання прав та інтересів, а також високу зарплату. Жінка, зрештою пристала на ці умови і 21 жовтня чоловік повіз її до Польщі, втім на кордоні його затримали правоохоронці.Крім того, в ноутбуці волинянина виявили відеозаписи та фотографії з дитячою порнографією.Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Рівненській області.Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.