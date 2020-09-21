Міський голова та начальник міськвиконкому з Волині отримали ордени від Зеленського





Про це йдеться на сайті Президента України.



Володимир Зеленський підписав Указ «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня місцевого самоврядування».



За вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування, багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм президент постанив нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Камінь-Каширського міського голову Віктора Пася та начальника управління виконавчого комітету Ковельської міської ради Юрія Кондратовича.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє представників місцевого самоврядування з Волині отримали орден від Володимира Зеленського.Про це йдеться на сайті Президента України.Володимир Зеленський підписав Указ «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня місцевого самоврядування».За вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування, багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм президент постанив нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Камінь-Каширського міського головута начальника управління виконавчого комітету Ковельської міської ради

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію