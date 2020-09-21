Міський голова та начальник міськвиконкому з Волині отримали ордени від Зеленського
09 грудень, 22:59
Двоє представників місцевого самоврядування з Волині отримали орден від Володимира Зеленського.
Про це йдеться на сайті Президента України.
Володимир Зеленський підписав Указ «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня місцевого самоврядування».
За вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування, багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм президент постанив нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Камінь-Каширського міського голову Віктора Пася та начальника управління виконавчого комітету Ковельської міської ради Юрія Кондратовича.
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Про це йдеться на сайті Президента України.
Володимир Зеленський підписав Указ «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня місцевого самоврядування».
За вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування, багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм президент постанив нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Камінь-Каширського міського голову Віктора Пася та начальника управління виконавчого комітету Ковельської міської ради Юрія Кондратовича.
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