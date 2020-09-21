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Міський голова та начальник міськвиконкому з Волині отримали ордени від Зеленського

Міський голова та начальник міськвиконкому з Волині отримали ордени від Зеленського
Двоє представників місцевого самоврядування з Волині отримали орден від Володимира Зеленського.

Про це йдеться на сайті Президента України.

Володимир Зеленський підписав Указ «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня місцевого самоврядування».

За вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування, багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм президент постанив нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Камінь-Каширського міського голову Віктора Пася та начальника управління виконавчого комітету Ковельської міської ради Юрія Кондратовича.

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Теги: нагорода, орден, Волинь, Володимир Зеленський
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