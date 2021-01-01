Двоє волинян, які хотіли ввезти з Польщі в Україну наркотики, отримали по 10 і 11 років тюрми

Двоє жителів Волинської області намагалися ввезти з Польщі в Україну наркотики. Після суду чоловіки оскаржували рішення, але вирок залишився незмінним - 10 і 11 років тюрми.Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.Львівський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким двох жителів Волині засудили за контрабанду, а також незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту прекурсорів, вчинені за попередньою змовою та в особливо великих розмірах.Так, у червні цього року Жовківський районний суд Львівської області визнав винними чоловіків, які у 2017 році, перебуваючи у злочинній змові, намагались ввезти з Польщі в Україну, для збуту на території Рівненщини, велику партію псевдоефедриновмісних пігулок «Cirrus». Майже 3 тисячі таблеток прекурсорів у них вилучили на одному з митних постів.Суд першої інстанції призначив обвинуваченим покарання – 11 та 10 років позбавлення волі.Не визнаючи своєї вини та не погоджуючись із таким рішенням суду обвинувачені оскаржили його в апеляційному порядку. Втім, Львівський апеляційний суд пристав на доводи прокурора і залишив вирок суду першої інстанції без змін.