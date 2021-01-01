Волиняни стали фіналістами всеукраїнського конкурсу авторських віршів





Про це йдеться на сторінці закладу загальної середньої освіти "В'язівненська гімназія".



Йдеться про представників навчального закладу села В'язівне колишнього Любешівського району.



Директор школи Микола Шукалович та філологиня Любов Горщара стали фіналістами Всеукраїнського конкурсу авторських віршів "Золоте перо". Їхні поезії надрукувані у поетичній збірці "Магія пера".



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