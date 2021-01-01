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Волиняни стали фіналістами всеукраїнського конкурсу авторських віршів

Волиняни стали фіналістами всеукраїнського конкурсу авторських віршів
Освітяни з Волині стали фіналістами всукраїнського конкурсу авторських віршів.

Про це йдеться на сторінці закладу загальної середньої освіти "В'язівненська гімназія".

Йдеться про представників навчального закладу села В'язівне колишнього Любешівського району.

Директор школи Микола Шукалович та філологиня Любов Горщара стали фіналістами Всеукраїнського конкурсу авторських віршів "Золоте перо". Їхні поезії надрукувані у поетичній збірці "Магія пера".
Волиняни стали фіналістами всеукраїнського конкурсу авторських віршів

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Теги: Волинь, конкурс, поезія, культура, освіта
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