Волиняни стали фіналістами всеукраїнського конкурсу авторських віршів
Сьогодні, 06:29
Освітяни з Волині стали фіналістами всукраїнського конкурсу авторських віршів.
Про це йдеться на сторінці закладу загальної середньої освіти "В'язівненська гімназія".
Йдеться про представників навчального закладу села В'язівне колишнього Любешівського району.
Директор школи Микола Шукалович та філологиня Любов Горщара стали фіналістами Всеукраїнського конкурсу авторських віршів "Золоте перо". Їхні поезії надрукувані у поетичній збірці "Магія пера".
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Про це йдеться на сторінці закладу загальної середньої освіти "В'язівненська гімназія".
Йдеться про представників навчального закладу села В'язівне колишнього Любешівського району.
Директор школи Микола Шукалович та філологиня Любов Горщара стали фіналістами Всеукраїнського конкурсу авторських віршів "Золоте перо". Їхні поезії надрукувані у поетичній збірці "Магія пера".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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