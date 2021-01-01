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У Луцьку оштрафували батьків школярів-прогульників. ВІДЕО

У Луцьку оштрафували батьків школярів-прогульників. ВІДЕО
Луцький міськрайонний суд розглянув справу про неналежне виконання обов’язків з виховання дітей і оштрафував на 1 700 гривень батьків шістьох дітей, п'ятеро з яких шкільного віку і впродовж тривалого періоду не відвідували заняття.

Як розповів Суспільному суддя-спікер Андрій Подзіров, батьки школярів на засідання не з'являлися.

З його слів, родину попередили про час та місце судових засідань належним чином, будь-яких пояснень на адресу суду не надходило. Суспільне поспілкувалося з педагогами, дирекцією школи, соціальними працівниками та родиною дітей, які пропускали уроки.

Як пояснюють прогули дітей їхні батьки
Про судове засідання батьки п'ятьох школярів – Арсен та Ольга – кажуть, що не знали, і про штраф, який призначив суд, дізналися вперше. Як розповів Суспільному батько дітей Арсен, діти не відвідували уроки через хворобу.

"Тому що хворіли, розказую вам. Зараз епідемія ходить – це раз. В діток не було прививок, ми їх не пускали, ми боялись. Ми їх пустили, вони захворіли. З пів місяця діти хворіли", – зазначив батько.

Мати школярів Ольга говорить: боїться, що діти захворіють на коронавірусну хворобу.

"Ми боїмося, вони не хворіли цей термін, ми боїмося за цей ковід. Не дай Бог, дитина захворіє. Все, в понеділок вони підуть. Всі п'ятеро, бо один малий", – каже жінка.

Що кажуть про школярів педагоги
П'ятеро дітей з родини в школі № 13 бувають рідко та через це не встигають за програмою навчання, хоча мають хороші здібності. Про це Суспільному розповіла директорка освітнього закладу Людмила Лавренюк.

"Вони навчалися, відслідковуючи дати, з 1 по 7 вересня і вони були 10 і 12 листопада в школі. Мало соціалізовані, тому що вони постійно перебувають вдома. Вчителі, коли вони на уроках, кажуть, що вони мають задатки. Їм просто треба відвідувати і тоді рівень знань був би належний", – зазначила керівниця школи.

Психологиня луцької школи № 13 Марина Заєць розповіла, що діти не звикли комунікувати та дуже закриті.

"Відділяються дуже від колективу не тільки під час навчання, а й в позанавчальній активності", – повідомила працівниця школи.

До родини постійно навідувались соціальні служби, – розповів керівник міської служби у справах дітей Федір Шульган. З його слів, з батьками спілкувалися і намагалися переконати їх, щоб діти ходили до школи.

"Батьки в черговий раз зобов’язувалися, що діти будуть відвідувати школу. Але на сьогодні ситуація не змінилася і діти школу не відвідують, у зв’язку з чим міськвідділом поліції були складені адмінпротоколи і направлені до суду", – каже посадовець.

Зі слів начальника міської Служби у справах дітей Федора Шульгана, набрати чинності зміни до Сімейного кодексу, згідно з якими, батьки дітей, які не відвідують школу, можуть бути позбавлені батьківських прав.


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Теги: Волинь, Луцьк, освіта, суд, прогули
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