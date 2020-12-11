Волинські медики повернули зір жінці, яка практично нічого не бачила
Сьогодні, 07:31
Волинським офтальмологам вдалося частково повернути зір жінці, яка практично нічого не бачила.
Про це йдеться на сторінці Нововолинської центральної міської лікарні.
Пані Тамара до операції могла розрізняти лише день-ніч. Гострота зору наступного дня після оперативного втручання - 0,8. Відсутність захворювань зорового нерва та сітківки дало змогу після операції отримати високу гостроту зору. Надалі зір буде ще покращуватися.
Жінка розповідає, що три роки тому їй прооперували інше око в Луцьку. Однак тепер, каже, дуже зручно лікуватися - адже не потрібно кудись їхати.
"Найбільш безпечна і ефективна методика лікування катаракти доступна в нашому медзакладі. Безшовна факоемульсифікація з імплантацією інтраокулярної лінзи (штучного кришталика) - «золотий» стандарт в офтальмології. Операції проводять в офтальмологічному відділенні КНП «НЦМЛ» з використанням офтальмологічної мікрохірургічної системи останнього покоління Stellaris", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці Нововолинської центральної міської лікарні.
Пані Тамара до операції могла розрізняти лише день-ніч. Гострота зору наступного дня після оперативного втручання - 0,8. Відсутність захворювань зорового нерва та сітківки дало змогу після операції отримати високу гостроту зору. Надалі зір буде ще покращуватися.
Жінка розповідає, що три роки тому їй прооперували інше око в Луцьку. Однак тепер, каже, дуже зручно лікуватися - адже не потрібно кудись їхати.
"Найбільш безпечна і ефективна методика лікування катаракти доступна в нашому медзакладі. Безшовна факоемульсифікація з імплантацією інтраокулярної лінзи (штучного кришталика) - «золотий» стандарт в офтальмології. Операції проводять в офтальмологічному відділенні КНП «НЦМЛ» з використанням офтальмологічної мікрохірургічної системи останнього покоління Stellaris", - йдеться у дописі.
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