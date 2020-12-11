Волинські медики повернули зір жінці, яка практично нічого не бачила

Волинським офтальмологам вдалося частково повернути зір жінці, яка практично нічого не бачила.Про це йдеться на сторінці Нововолинської центральної міської лікарні.Пані Тамара до операції могла розрізняти лише день-ніч. Гострота зору наступного дня після оперативного втручання - 0,8. Відсутність захворювань зорового нерва та сітківки дало змогу після операції отримати високу гостроту зору. Надалі зір буде ще покращуватися.Жінка розповідає, що три роки тому їй прооперували інше око в Луцьку. Однак тепер, каже, дуже зручно лікуватися - адже не потрібно кудись їхати."Найбільш безпечна і ефективна методика лікування катаракти доступна в нашому медзакладі. Безшовна факоемульсифікація з імплантацією інтраокулярної лінзи (штучного кришталика) - «золотий» стандарт в офтальмології. Операції проводять в офтальмологічному відділенні КНП «НЦМЛ» з використанням офтальмологічної мікрохірургічної системи останнього покоління Stellaris", - йдеться у дописі.