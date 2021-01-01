В Україні стався землетрус





Підземні поштовхи були майже невідчутними. Про це повідомляє



"07 грудня 2021 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус... Епіцентр землетрусу знаходився в Корюківському районі Чернігівської області, на північ від смт Холми на глибині 10 км", - ідеться у повідомленні.



Як повідомляється, за класифікацією землетрус відноситься до ледь відчутних. Коливання відчутні лише окремим людям, "які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо, на верхніх поверхах".



За даними центру, землетрус зафіксували о 16:45:28.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Чернігівщині ввечері 9 грудня був зафіксований легкий землетрус магнітудою 3,4 за шкалою Ріхтера.Підземні поштовхи були майже невідчутними. Про це повідомляє ТСН , посилаючись на Головний центр спеціального контролю."07 грудня 2021 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус... Епіцентр землетрусу знаходився в Корюківському районі Чернігівської області, на північ від смт Холми на глибині 10 км", - ідеться у повідомленні.Як повідомляється, за класифікацією землетрус відноситься до ледь відчутних. Коливання відчутні лише окремим людям, "які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо, на верхніх поверхах".За даними центру, землетрус зафіксували о 16:45:28.

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