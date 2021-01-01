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В Україні стався землетрус

В Україні стався землетрус
На Чернігівщині ввечері 9 грудня був зафіксований легкий землетрус магнітудою 3,4 за шкалою Ріхтера.

Підземні поштовхи були майже невідчутними. Про це повідомляє ТСН, посилаючись на Головний центр спеціального контролю.

"07 грудня 2021 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус... Епіцентр землетрусу знаходився в Корюківському районі Чернігівської області, на північ від смт Холми на глибині 10 км", - ідеться у повідомленні.

Як повідомляється, за класифікацією землетрус відноситься до ледь відчутних. Коливання відчутні лише окремим людям, "які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо, на верхніх поверхах".

За даними центру, землетрус зафіксували о 16:45:28.

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Теги: Україна, землетрус
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ввечері 9 грудня був зафіксований легкий землетрус

07 грудня 2021 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус.

За даними центру, землетрус зафіксували о 16:45:28.

Питання: так коли був землетрус???
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