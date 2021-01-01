В Україні стався землетрус
09 грудень, 23:36
На Чернігівщині ввечері 9 грудня був зафіксований легкий землетрус магнітудою 3,4 за шкалою Ріхтера.
Підземні поштовхи були майже невідчутними. Про це повідомляє ТСН, посилаючись на Головний центр спеціального контролю.
"07 грудня 2021 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус... Епіцентр землетрусу знаходився в Корюківському районі Чернігівської області, на північ від смт Холми на глибині 10 км", - ідеться у повідомленні.
Як повідомляється, за класифікацією землетрус відноситься до ледь відчутних. Коливання відчутні лише окремим людям, "які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо, на верхніх поверхах".
За даними центру, землетрус зафіксували о 16:45:28.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Підземні поштовхи були майже невідчутними. Про це повідомляє ТСН, посилаючись на Головний центр спеціального контролю.
"07 грудня 2021 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус... Епіцентр землетрусу знаходився в Корюківському районі Чернігівської області, на північ від смт Холми на глибині 10 км", - ідеться у повідомленні.
Як повідомляється, за класифікацією землетрус відноситься до ледь відчутних. Коливання відчутні лише окремим людям, "які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо, на верхніх поверхах".
За даними центру, землетрус зафіксували о 16:45:28.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Вибір редактора
Останні новини
10 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні стався землетрус
09 грудень, 23:36
Міський голова та начальник міськвиконкому з Волині отримали ордени від Зеленського
09 грудень, 22:59
У власному будинку згорів ексдиректор луцької гімназії. ВІДЕО
09 грудень, 21:19
Медіа
07 грудня 2021 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус.
За даними центру, землетрус зафіксували о 16:45:28.
Питання: так коли був землетрус???