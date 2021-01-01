Компанія «Єврохолдінг» – вибір споживача 2021*





Це висока оцінка діяльності компанії, у голосуванні брали участь десятки забудовників України, і надзвичайно приємно, що визнання отримала саме волинська компанія.







Нагадаємо, що компанія «Єврохолдінг» має понад 20 років успішного досвіду на ринку нерухомості. Сьогодні компанія розвиває ряд проектів нерухомості житлового та комерційного призначення, серед яких є сучасні житлові комплекси у Луцьку: «Яровиця», «Dream Town», «Kyiv Sky».



«Єврохолдінг» – це нові стандарти енергоощадності, інновації в будівництві, лише якісні та перевірені, екологічні матеріали.

«Єврохолдінг» – перший забудовник Луцька, який започаткував будівництво новітніх підземних паркінгів в житлових будинках, тим самим вивільняючи простір двору для дозвілля мешканців.



Будівельна компанія ефективно працює з ландшафтним дизайном, вуличними меблями та озелененням. Прикладом цього є арт-інсталяції у ЖК «Яровиця» та власний сквер у ЖК «Dream Town», що став чудовою локацією для прогулянок та натхнення.



Для любителів спорту на подвір’ях облаштовують цілі спортивні комплекси з біговими доріжками, волейбольними та баскетбольними полями та вуличними тренажерами.



Застосував забудовник інноваційний підхід і до зовнішнього облаштування будинків - сучасну систему вентильованого фасаду, енергоощадні панорамні вікна. Це прорив у таких важливих критеріях як довговічність, енергоефективність та краса. Окрім комфорту у квартирах, мешканці мають можливість економити на комунальних послугах. У ЖК «Kyiv Sky», для прикладу, застосовують технології «розумний дім» для опалення в помешканнях.



Житлові комплекси від «Єврохолдінг» розташовані у центральних районах міста, де все необхідне для життя – поруч. Зручності мешканцям додає і власна комерційна інфраструктура: магазини, ресторани, салони, майстерні.



Житлові комплекси від компанії «Єврохолдінг» стали окрасою міста, щодня дарують жителям новий комфорт, новий рівень життя, нові можливості та максимум зручностей.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві відбулось нагородження переможців ІХ Всеукраїнської будівельної премії IBUILD 2021, і компанія «Єврохолдінг» увішла в ТОП-3 забудовників України, отримавши нагороду «Лідер за результатами всеукраїнського голосування ВИБІР СПОЖИВАЧА 2021».Це висока оцінка діяльності компанії, у голосуванні брали участь десятки забудовників України, і надзвичайно приємно, що визнання отримала саме волинська компанія.Нагадаємо, що компанія «Єврохолдінг» має понад 20 років успішного досвіду на ринку нерухомості. Сьогодні компанія розвиває ряд проектів нерухомості житлового та комерційного призначення, серед яких є сучасні житлові комплекси у Луцьку: «Яровиця», «Dream Town», «Kyiv Sky».«Єврохолдінг» – це нові стандарти енергоощадності, інновації в будівництві, лише якісні та перевірені, екологічні матеріали.«Єврохолдінг» – перший забудовник Луцька, який започаткував будівництво новітніх підземних паркінгів в житлових будинках, тим самим вивільняючи простір двору для дозвілля мешканців.Будівельна компанія ефективно працює з ландшафтним дизайном, вуличними меблями та озелененням. Прикладом цього є арт-інсталяції у ЖК «Яровиця» та власний сквер у ЖК «Dream Town», що став чудовою локацією для прогулянок та натхнення.Для любителів спорту на подвір’ях облаштовують цілі спортивні комплекси з біговими доріжками, волейбольними та баскетбольними полями та вуличними тренажерами.Застосував забудовник інноваційний підхід і до зовнішнього облаштування будинків - сучасну систему вентильованого фасаду, енергоощадні панорамні вікна. Це прорив у таких важливих критеріях як довговічність, енергоефективність та краса. Окрім комфорту у квартирах, мешканці мають можливість економити на комунальних послугах. У ЖК «Kyiv Sky», для прикладу, застосовують технології «розумний дім» для опалення в помешканнях.Житлові комплекси від «Єврохолдінг» розташовані у центральних районах міста, де все необхідне для життя – поруч. Зручності мешканцям додає і власна комерційна інфраструктура: магазини, ресторани, салони, майстерні.Житлові комплекси від компанії «Єврохолдінг» стали окрасою міста, щодня дарують жителям новий комфорт, новий рівень життя, нові можливості та максимум зручностей.Щоб дізнатись більше про нерухомість Луцька, підписуйтесь на телеграм канал t.me/novobudovy_lutsk

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