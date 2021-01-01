Як почуваються пацієнти, яким волинські медики пересадили серце та нирки. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
Стан трьох пацієнтів, яким зробили пересадку органів 6 грудня у Ковельському міськрайонному територіальному медоб’єднанні – стабільний.
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на завідувачку координаційного центру трансплантації Ольгу Танську.
Медики трансплантували серце 62-річному волинянину та нирки 32-річному киянину та 52-річній лучанці, — каже лікарка. Додає: дані операції з пересадки органів почали робити через 11 годин після того, як у донора констатували смерть головного мозку.
Під час пересадки серця допомагали медики Національного Інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова, — говорить керівник центру кардіохірургії Ковельського медоб’єднання Володимир Танський.
До операції з пересадки нирок не залучали лікарів з інших закладів, працювала бригада хірургів і анестезіологів Ковельської лікарні, — розповів трансплантолог Олександр Голуб. Каже: "Сама трансплантація тривала дві години і друга так само".
62-річний волинянин, якому два дні тому пересадили серце, нині перебуває у реанімаційному відділені, він при свідомості. Спілкуватися із ним лікарі ще не дозволяють.
Чоловік з колишнього Турійського району, у нього була ішемічна хвороба серця, восени стався інфаркт міокарда, єдиним шансом на життя була трансплантації серця, —розповідає лікарка Ольга Танська. Зараз медики підбирають пацієнту дози імуносупресії – це ті препарати, що допоможуть пригнітити імунітет, аби донорський орган прижився.
В іншій палаті реанімації – двоє пацієнтів, яким пересадили нирки. 32-річний киянин вісім років чекав на донора, перебуваючи на "штучній нирці".
Інша пацієнтка - 52-річна лучанка, нирки якої перестали працювати півтора місяця тому, — говорить лікар-хірург Андрій Павлусик. Медика каже: "Динаміка післяопераційного періоду дуже чудова".
У Ковельському міськрайонному територіальному медичному об’єднанні за два роки здійснили 25 трансплантацій, — каже Ольга Танська.
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Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на завідувачку координаційного центру трансплантації Ольгу Танську.
Медики трансплантували серце 62-річному волинянину та нирки 32-річному киянину та 52-річній лучанці, — каже лікарка. Додає: дані операції з пересадки органів почали робити через 11 годин після того, як у донора констатували смерть головного мозку.
Під час пересадки серця допомагали медики Національного Інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова, — говорить керівник центру кардіохірургії Ковельського медоб’єднання Володимир Танський.
До операції з пересадки нирок не залучали лікарів з інших закладів, працювала бригада хірургів і анестезіологів Ковельської лікарні, — розповів трансплантолог Олександр Голуб. Каже: "Сама трансплантація тривала дві години і друга так само".
62-річний волинянин, якому два дні тому пересадили серце, нині перебуває у реанімаційному відділені, він при свідомості. Спілкуватися із ним лікарі ще не дозволяють.
Чоловік з колишнього Турійського району, у нього була ішемічна хвороба серця, восени стався інфаркт міокарда, єдиним шансом на життя була трансплантації серця, —розповідає лікарка Ольга Танська. Зараз медики підбирають пацієнту дози імуносупресії – це ті препарати, що допоможуть пригнітити імунітет, аби донорський орган прижився.
В іншій палаті реанімації – двоє пацієнтів, яким пересадили нирки. 32-річний киянин вісім років чекав на донора, перебуваючи на "штучній нирці".
Інша пацієнтка - 52-річна лучанка, нирки якої перестали працювати півтора місяця тому, — говорить лікар-хірург Андрій Павлусик. Медика каже: "Динаміка післяопераційного періоду дуже чудова".
У Ковельському міськрайонному територіальному медичному об’єднанні за два роки здійснили 25 трансплантацій, — каже Ольга Танська.
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