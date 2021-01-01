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Помер легендарний фанат киїівського «Динамо»

Помер легендарний фанат киїівського «Динамо»
На 66-му році життя помер Сергій Заборовський, якого у колах спортивних уболівальників знають як суперфана Парамона.

Про це повідомляє "Газета ua".

"До 67-ми не дотягнув місяця. Відійшов у кращий світ. Останній рік був у нього роком підготовки до переходу. Бо Сергій здавав з кожним днем. Тепер душа звільнилися від тіла і їй вже легко" - написав у Facebook журналіст Руслан Свірін.

Парамон стояв біля витоків фанатського руху "Динамо" наприкінці 70-х років минулого сторіччя. Коли в команду у 1996 році повернувся відомий своїми забобонами тренер Валерій Лобановський, він приставив Парамона до команди фактично в ролі живого талісмана.

З 1970-х років намагався бувати на всіх хокейних, футбольних та баскетбольних матчах, що проходили у Києві, отримавши прізвисько "Парамон". Уболівальники хокейного клубу "Сокіл" (Київ) присвятили Парамонові кричалку "Якщо з нами Парамон буде "Сокіл" чемпіон!".

Першу закордонну поїздку з київським "Динамо" здійснив у березні 1998 року, відлетівши з командою в Турин на чвертьфінальну гру Ліги чемпіонів проти "Ювентуса". З того часу команда "Динамо" почала регулярно брати його на виїзні ігри, він міг перебувати на лаві запасних "Динамо" або безпосередньо близько до поля під час ігор.

У 2011 році не копнув суддю після чвертьфінального матчу Ліги Європи "Динамо" - "Браґа" (Португалія). Відтоді Парамон матчі киян якщо й відвідує, то як звичайний глядач, на трибунах стадіону.

Заборовський працював двірником в аеропорту "Жуляни". Останні роки хворів. Переніс інсульт, часткову втрату зору, не міг самостійно пересуватися.

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Теги: футбол, Динамо
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