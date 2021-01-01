Помер легендарний фанат київського «Динамо»





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"До 67-ми не дотягнув місяця. Відійшов у кращий світ. Останній рік був у нього роком підготовки до переходу. Бо Сергій здавав з кожним днем. Тепер душа звільнилися від тіла і їй вже легко" - написав у Facebook журналіст Руслан Свірін.



Парамон стояв біля витоків фанатського руху "Динамо" наприкінці 70-х років минулого сторіччя. Коли в команду у 1996 році повернувся відомий своїми забобонами тренер Валерій Лобановський, він приставив Парамона до команди фактично в ролі живого талісмана.



З 1970-х років намагався бувати на всіх хокейних, футбольних та баскетбольних матчах, що проходили у Києві, отримавши прізвисько "Парамон". Уболівальники хокейного клубу "Сокіл" (Київ) присвятили Парамонові кричалку "Якщо з нами Парамон буде "Сокіл" чемпіон!".



Першу закордонну поїздку з київським "Динамо" здійснив у березні 1998 року, відлетівши з командою в Турин на чвертьфінальну гру Ліги чемпіонів проти "Ювентуса". З того часу команда "Динамо" почала регулярно брати його на виїзні ігри, він міг перебувати на лаві запасних "Динамо" або безпосередньо близько до поля під час ігор.



У 2011 році не копнув суддю після чвертьфінального матчу Ліги Європи "Динамо" - "Браґа" (Португалія). Відтоді Парамон матчі киян якщо й відвідує, то як звичайний глядач, на трибунах стадіону.



Заборовський працював двірником в аеропорту "Жуляни". Останні роки хворів. Переніс інсульт, часткову втрату зору, не міг самостійно пересуватися.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На 66-му році життя помер Сергій Заборовський, якого у колах спортивних уболівальників знають як суперфана Парамона.Про це повідомляє "Газета ua" "До 67-ми не дотягнув місяця. Відійшов у кращий світ. Останній рік був у нього роком підготовки до переходу. Бо Сергій здавав з кожним днем. Тепер душа звільнилися від тіла і їй вже легко" - написав у Facebook журналіст Руслан Свірін.Парамон стояв біля витоків фанатського руху "Динамо" наприкінці 70-х років минулого сторіччя. Коли в команду у 1996 році повернувся відомий своїми забобонами тренер Валерій Лобановський, він приставив Парамона до команди фактично в ролі живого талісмана.З 1970-х років намагався бувати на всіх хокейних, футбольних та баскетбольних матчах, що проходили у Києві, отримавши прізвисько "Парамон". Уболівальники хокейного клубу "Сокіл" (Київ) присвятили Парамонові кричалку "Якщо з нами Парамон буде "Сокіл" чемпіон!".Першу закордонну поїздку з київським "Динамо" здійснив у березні 1998 року, відлетівши з командою в Турин на чвертьфінальну гру Ліги чемпіонів проти "Ювентуса". З того часу команда "Динамо" почала регулярно брати його на виїзні ігри, він міг перебувати на лаві запасних "Динамо" або безпосередньо близько до поля під час ігор.У 2011 році не копнув суддю після чвертьфінального матчу Ліги Європи "Динамо" - "Браґа" (Португалія). Відтоді Парамон матчі киян якщо й відвідує, то як звичайний глядач, на трибунах стадіону.Заборовський працював двірником в аеропорту "Жуляни". Останні роки хворів. Переніс інсульт, часткову втрату зору, не міг самостійно пересуватися.

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