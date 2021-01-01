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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Цифри ковіду: оприлюднили статистику щодо недуги в Україні за добу

Цифри ковіду: оприлюднили статистику щодо недуги в Україні за добу
За добу 09 грудня в Україні:

◾️ зафіксували 11 327 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 010, медпрацівників – 214);
◾️ 157 728 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 57 253 людини, повністю імунізовані – 100 475 людей.

Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок п'ятниці, 10 грудня.

Ситуація з коронавірусом стабілізується. Кількість одужалих з 19 листопада значно перевищує добову кількість нових випадків зараження.

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізували – 2 551 особу;
◾️ летальних випадків – 442;
◾️ одужало – 24 456 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіло – 3 543 684 особи;
◾️ одужало – 3 158 426 осіб;
◾️ летальних випадків – 90 343;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 234 638.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 031 953 людини, з них отримали одну дозу – 14 031 951 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 252 237 людей. Загалом проведено 26 284 188 щеплень.


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Теги: статистика
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