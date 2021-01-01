Цифри ковіду: оприлюднили статистику щодо недуги в Україні за добу

За добу 09 грудня в Україні:◾️ зафіксували 11 327 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 010, медпрацівників – 214);◾️ 157 728 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 57 253 людини, повністю імунізовані – 100 475 людей.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок п'ятниці, 10 грудня.Ситуація з коронавірусом стабілізується. Кількість одужалих з 19 листопада значно перевищує добову кількість нових випадків зараження.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 2 551 особу;◾️ летальних випадків – 442;◾️ одужало – 24 456 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 3 543 684 особи;◾️ одужало – 3 158 426 осіб;◾️ летальних випадків – 90 343;◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 234 638.Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 031 953 людини, з них отримали одну дозу – 14 031 951 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 252 237 людей. Загалом проведено 26 284 188 щеплень.