Курс валют у Луцьку на 10 грудня





Євро продають за 30,70.



Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.



Щодо польського злотого, то його продають за 6,56, а купують за 6,65.

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