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Курс валют у Луцьку на 10 грудня

Курс валют у Луцьку на 10 грудня
Курс долара в обмінниках Луцька станом на п`ятницю, 10 грудня, такий: купівля – 27,05, продаж – 27,12.

Євро продають за 30,70.

Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.

Щодо польського злотого, то його продають за 6,56, а купують за 6,65.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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