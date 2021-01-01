Курс валют у Луцьку на 10 грудня
Сьогодні, 09:15
Курс долара в обмінниках Луцька станом на п`ятницю, 10 грудня, такий: купівля – 27,05, продаж – 27,12.
Євро продають за 30,70.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,56, а купують за 6,65.
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Євро продають за 30,70.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,56, а купують за 6,65.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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