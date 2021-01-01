Коронавірус на Волині: за добу – 434 нових випадки, померли 3 людини
Сьогодні, 09:31
За минулу добу на Волині зареєстрували 434 випадки захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 298 хворих:
Луцька ТГ – 213 хворих
Боратинська ТГ – 7 хворих
Берестечківська ТГ _ 2 хворих
Городищенська ТГ – 3 хворих
Горохівська ТГ – 7 хворих
Ківерцівська ТГ - 22 хворих
Мар’янівська ТГ – 5 хворих
Олицька ТГ – 3 хворих
Підгайцівська ТГ – 27 хворих
Торчинсьтка ТГ – 2 хворих
Цуманська ТГ – 7 хворих
Володимир-Волинський район – 60 хворих:
Затурцівська ТГ – 4 хворих
Володимир-Волинська ТГ – 15 хворих
Зимнівська ТГ – 3 хворих
Іваничівська ТГ– 1 хворий
Литовезька ТГ – 3 хворих
Локачинська ТГ - 5 хворих
Нововолинська ТГ – 20 хворих
Павлівська ТГ– 2 хворих
Поромівська ТГ – 5 хворих
Устилузька ТГ - 2 хворих
Камінь-Каширський район – 14 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 6 хворих
Маневицька ТГ – 7 хворих
Прилісненська ТГ - 1 хворий
Ковельський район – 62 хворих:
Вишнівська ТГ – 1 хворий
Дубечненська ТГ- 1 хворий
Дубівська ТГ – 1 хворий
Забродівська ТГ– 1 хворий
Ковельська ТГ – 18 хворих
Луківська ТГ- 3 хворих
Поворська ТГ – 1 хворий
Ратнівська ТГ – 11 хворих
Самарівська ТГ- 5 хворих
Смідинська ТГ – 2 хворих
Старовижівська ТГ – 3 хворих
Турійська ТГ – 9 хворих
Шацька ТГ – 6 хворих
Госпіталізували – 38 хворих, 396 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 10 грудня в області зареєстрували 98 375 випадків.
Одужали – 87 992 особи (за останню добу – 1310).
Летальних випадків (осіб) – 2060, з них за останню добу – 3:
Луцький район – 2 випадки: Горохівська ТГ (1), Городищенська ТГ (1).
Ковельський район – 1 випадок: Ратнівська ТГ (1).
Методом ПЛР всього обстежено 395 727 осіб, за останню добу – 1216 осіб.
За добу 09 грудня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 4119 щеплень. Першою дозою щеплено 1357 осіб та другою дозою – 2762 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 305 854 людини, отримали дві дози та повністю імунізовані – 253 592 людини. Загалом проведено 559 446 щеплень.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 298 хворих:
Луцька ТГ – 213 хворих
Боратинська ТГ – 7 хворих
Берестечківська ТГ _ 2 хворих
Городищенська ТГ – 3 хворих
Горохівська ТГ – 7 хворих
Ківерцівська ТГ - 22 хворих
Мар’янівська ТГ – 5 хворих
Олицька ТГ – 3 хворих
Підгайцівська ТГ – 27 хворих
Торчинсьтка ТГ – 2 хворих
Цуманська ТГ – 7 хворих
Володимир-Волинський район – 60 хворих:
Затурцівська ТГ – 4 хворих
Володимир-Волинська ТГ – 15 хворих
Зимнівська ТГ – 3 хворих
Іваничівська ТГ– 1 хворий
Литовезька ТГ – 3 хворих
Локачинська ТГ - 5 хворих
Нововолинська ТГ – 20 хворих
Павлівська ТГ– 2 хворих
Поромівська ТГ – 5 хворих
Устилузька ТГ - 2 хворих
Камінь-Каширський район – 14 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 6 хворих
Маневицька ТГ – 7 хворих
Прилісненська ТГ - 1 хворий
Ковельський район – 62 хворих:
Вишнівська ТГ – 1 хворий
Дубечненська ТГ- 1 хворий
Дубівська ТГ – 1 хворий
Забродівська ТГ– 1 хворий
Ковельська ТГ – 18 хворих
Луківська ТГ- 3 хворих
Поворська ТГ – 1 хворий
Ратнівська ТГ – 11 хворих
Самарівська ТГ- 5 хворих
Смідинська ТГ – 2 хворих
Старовижівська ТГ – 3 хворих
Турійська ТГ – 9 хворих
Шацька ТГ – 6 хворих
Госпіталізували – 38 хворих, 396 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 10 грудня в області зареєстрували 98 375 випадків.
Одужали – 87 992 особи (за останню добу – 1310).
Летальних випадків (осіб) – 2060, з них за останню добу – 3:
Луцький район – 2 випадки: Горохівська ТГ (1), Городищенська ТГ (1).
Ковельський район – 1 випадок: Ратнівська ТГ (1).
Методом ПЛР всього обстежено 395 727 осіб, за останню добу – 1216 осіб.
За добу 09 грудня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 4119 щеплень. Першою дозою щеплено 1357 осіб та другою дозою – 2762 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 305 854 людини, отримали дві дози та повністю імунізовані – 253 592 людини. Загалом проведено 559 446 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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