Коронавірус на Волині: за добу – 434 нових випадки, померли 3 людини

За минулу добу на Волині зареєстрували 434 випадки захворювання на COVID-19.Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.– 298 хворих:Луцька ТГ – 213 хворихБоратинська ТГ – 7 хворихБерестечківська ТГ _ 2 хворихГородищенська ТГ – 3 хворихГорохівська ТГ – 7 хворихКіверцівська ТГ - 22 хворихМар’янівська ТГ – 5 хворихОлицька ТГ – 3 хворихПідгайцівська ТГ – 27 хворихТорчинсьтка ТГ – 2 хворихЦуманська ТГ – 7 хворих– 60 хворих:Затурцівська ТГ – 4 хворихВолодимир-Волинська ТГ – 15 хворихЗимнівська ТГ – 3 хворихІваничівська ТГ– 1 хворийЛитовезька ТГ – 3 хворихЛокачинська ТГ - 5 хворихНововолинська ТГ – 20 хворихПавлівська ТГ– 2 хворихПоромівська ТГ – 5 хворихУстилузька ТГ - 2 хворих– 14 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 6 хворихМаневицька ТГ – 7 хворихПрилісненська ТГ - 1 хворий– 62 хворих:Вишнівська ТГ – 1 хворийДубечненська ТГ- 1 хворийДубівська ТГ – 1 хворийЗабродівська ТГ– 1 хворийКовельська ТГ – 18 хворихЛуківська ТГ- 3 хворихПоворська ТГ – 1 хворийРатнівська ТГ – 11 хворихСамарівська ТГ- 5 хворихСмідинська ТГ – 2 хворихСтаровижівська ТГ – 3 хворихТурійська ТГ – 9 хворихШацька ТГ – 6 хворихГоспіталізували – 38 хворих, 396 – лікується амбулаторно.Усього станом на 10 грудня в області зареєстрували 98 375 випадків.Одужали – 87 992 особи (за останню добу – 1310).Летальних випадків (осіб) – 2060, з них за останню добу – 3:Луцький район – 2 випадки: Горохівська ТГ (1), Городищенська ТГ (1).Ковельський район – 1 випадок: Ратнівська ТГ (1).Методом ПЛР всього обстежено 395 727 осіб, за останню добу – 1216 осіб.За добу 09 грудня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 4119 щеплень. Першою дозою щеплено 1357 осіб та другою дозою – 2762 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 305 854 людини, отримали дві дози та повністю імунізовані – 253 592 людини. Загалом проведено 559 446 щеплень.