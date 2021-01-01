У Луцьку в аварію потрапила маршрутка з людьми, є потерпілі

У Луцьку трапилася ДТП за участю пасажирського автобуса, є постраждалі.Автопригода трапилася учора, 9 грудня, ввечері на вулиці Володимирській у Луцьку.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Інформують, що зіткнулися Ford Transit Connеct та автобус Isuzu.За кермом автомобіля Ford Transit Connеct перебував 22-річний лучанин. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автобусом під керуванням 38-річного жителя Луцька.Внаслідок ДТП одна пасажирка рейсового автобуса, 50-річна жителька Луцького району, отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.За цим фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Триває слідство.