У Луцьку в аварію потрапила маршрутка з людьми, є потерпілі
Сьогодні, 09:41
У Луцьку трапилася ДТП за участю пасажирського автобуса, є постраждалі.
Автопригода трапилася учора, 9 грудня, ввечері на вулиці Володимирській у Луцьку.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Інформують, що зіткнулися Ford Transit Connеct та автобус Isuzu.
За кермом автомобіля Ford Transit Connеct перебував 22-річний лучанин. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автобусом під керуванням 38-річного жителя Луцька.
Внаслідок ДТП одна пасажирка рейсового автобуса, 50-річна жителька Луцького району, отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.
За цим фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
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Автопригода трапилася учора, 9 грудня, ввечері на вулиці Володимирській у Луцьку.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Інформують, що зіткнулися Ford Transit Connеct та автобус Isuzu.
За кермом автомобіля Ford Transit Connеct перебував 22-річний лучанин. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автобусом під керуванням 38-річного жителя Луцька.
Внаслідок ДТП одна пасажирка рейсового автобуса, 50-річна жителька Луцького району, отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.
За цим фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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