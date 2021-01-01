Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 10 грудня





Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.



За його словами, під високими потоками кисню перебуває 76 хворих, 8 – в реанімації, 4 з яких у критичному стані під апаратом ШВЛ. У важкому стані – 34 людей. За минулу добу поступили 3 людей, виписали – 4-х. Хворі спожили понад 2,7 тонн кисню, залишалося 19 тонн кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку 10 грудня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 95 пацієнтів.Про це повідомив журналістна своїй сторінці у фейсбуці.За його словами, під високими потоками кисню перебуває 76 хворих, 8 – в реанімації, 4 з яких у критичному стані під апаратом ШВЛ. У важкому стані – 34 людей. За минулу добу поступили 3 людей, виписали – 4-х. Хворі спожили понад 2,7 тонн кисню, залишалося 19 тонн кисню.

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