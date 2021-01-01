вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 10 грудня

Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 10 грудня
Зранку 10 грудня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 95 пацієнтів.

Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, під високими потоками кисню перебуває 76 хворих, 8 – в реанімації, 4 з яких у критичному стані під апаратом ШВЛ. У важкому стані – 34 людей. За минулу добу поступили 3 людей, виписали – 4-х. Хворі спожили понад 2,7 тонн кисню, залишалося 19 тонн кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Боголюби, ліжка, хворі, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині розшукують 37-річного чоловіка, який скоїв смертельну ДТП
Сьогодні, 10:03
Змінили склад громадської ради при Волинській ОДА
Сьогодні, 10:00
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 10 грудня
Сьогодні, 09:50
У Луцьку в аварію потрапила маршрутка з людьми, є потерпілі
Сьогодні, 09:41
Коронавірус на Волині: за добу – 434 нових випадки, померли 3 людини
Сьогодні, 09:31
Схожі новини
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 9 грудня Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 9 грудня
09 грудень, 11:58
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
07 грудень, 14:50
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 6 грудня Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 6 грудня
06 грудень, 13:00
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
03 грудень, 11:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині в центральному парку проводять самовільне будівництво. ФОТО
Сьогодні, 11:10
 0
Коли і яким буде відкриття головної ялинки Луцька
Сьогодні, 11:03
 0
Компанія «Єврохолдінг» – вибір споживача 2021*
Сьогодні, 10:59
 0
На Волині автомобіль зіткнувся з вантажівкою, є постраждалі
Сьогодні, 10:37
 0
«Перевіряю себе щороку»: вчителька з Волині про перемогу в радіодиктанті-2021.ВІДЕО
Сьогодні, 10:27
 0
Медіа
відео
1/8