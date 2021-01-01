Куди піти у Луцьку на вихідних 11–12 грудня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
Робочі будні вже завершуються, пепереду - вихідні. На цьому вікенді лучан чекає чимало заходів, на які можна сходить разом із родиною, друзями, коханою людиною або ж самому. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
Зауважимо, що Волинь досі перебуває у «червоній» зоні, тому ці заходи можуть відвідати лише вакциновані громадяни.
Субота, 11 грудня
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться вистава «Лисичка-сестричка та вовк-панібрат». Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Данило Поштарук. Тривалість вистави: 45 хвилин. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.
О 18 годині у Волинському драмтеатрі покажуть камерну сцену «Мільйон парашутиків». Це комедійний трилер з елементами мелодрами. Режисер-постановник - заслужена артистка України Світлана Органіста.
Квитки - за номером 050 66 28 938.
О 19 годині у у MOJO Disco & Karaoke, що розташоване на Ковельській, 16, «відгримить» вечірка. Розважати гостей будуть Dj Bolshoi, Dj Strayder та Dj Gedz.
Зарезервувати столик - за номером 07 37 37 60 60.
О 19 годині у Волинському драмтеатрі відбудеться Національний конкурс «Міс Принцеса України-2021». Хедлайнер конкурсу - камеді-шоу «VIP Тернопіль». Квитки коштують від 180 до 2 013 гривень.
Купити білети можна за посиланням.
О 23 годині у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, запрошують на вечірку від LIANA MALINOVSKA - української діджейки, резидентки, бренд-менеджера та ведучої программи KISS FM RECOMMEDS.
Резервація столиків: 099 43 27 535.
Неділя, 12 грудня
З 11.30 до 15.00 відбудеться Благодійний забіг Миколаїв. Маршрут: права частина проспекту Соборності від ТРЦ “Порт Сіті” – перехрестя з проспектом Молоді.
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок - вистава «Солом'яний бичок». Режисер-постановник – Дмитро Драпіковський. Тривалість вистави: 1 година 5 хвилин з антрактом. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.
О 12 годині у Волинському драмтеатрі відбудеться вистава «Жила - була Сироїжка». Це музична казка на дві дії.
Білети - за номером 050 66 28 938.
О 18 годині у Волинському драмтеатрі - вистава «Олеся». Це драма на дві дії. Режисер-постановник - Ярослав Ілляшенко.
Квитки можна замовити за номером 050 66 28 938.
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Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
Зауважимо, що Волинь досі перебуває у «червоній» зоні, тому ці заходи можуть відвідати лише вакциновані громадяни.
Субота, 11 грудня
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться вистава «Лисичка-сестричка та вовк-панібрат». Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Данило Поштарук. Тривалість вистави: 45 хвилин. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.
О 18 годині у Волинському драмтеатрі покажуть камерну сцену «Мільйон парашутиків». Це комедійний трилер з елементами мелодрами. Режисер-постановник - заслужена артистка України Світлана Органіста.
Квитки - за номером 050 66 28 938.
О 19 годині у у MOJO Disco & Karaoke, що розташоване на Ковельській, 16, «відгримить» вечірка. Розважати гостей будуть Dj Bolshoi, Dj Strayder та Dj Gedz.
Зарезервувати столик - за номером 07 37 37 60 60.
О 19 годині у Волинському драмтеатрі відбудеться Національний конкурс «Міс Принцеса України-2021». Хедлайнер конкурсу - камеді-шоу «VIP Тернопіль». Квитки коштують від 180 до 2 013 гривень.
Купити білети можна за посиланням.
О 23 годині у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, запрошують на вечірку від LIANA MALINOVSKA - української діджейки, резидентки, бренд-менеджера та ведучої программи KISS FM RECOMMEDS.
Резервація столиків: 099 43 27 535.
Неділя, 12 грудня
З 11.30 до 15.00 відбудеться Благодійний забіг Миколаїв. Маршрут: права частина проспекту Соборності від ТРЦ “Порт Сіті” – перехрестя з проспектом Молоді.
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок - вистава «Солом'яний бичок». Режисер-постановник – Дмитро Драпіковський. Тривалість вистави: 1 година 5 хвилин з антрактом. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.
О 12 годині у Волинському драмтеатрі відбудеться вистава «Жила - була Сироїжка». Це музична казка на дві дії.
Білети - за номером 050 66 28 938.
О 18 годині у Волинському драмтеатрі - вистава «Олеся». Це драма на дві дії. Режисер-постановник - Ярослав Ілляшенко.
Квитки можна замовити за номером 050 66 28 938.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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