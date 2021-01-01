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«Перевіряю себе щороку»: вчителька з Волині про перемогу в радіодиктанті-2021.ВІДЕО

«Перевіряю себе щороку»: вчителька з Волині про перемогу в радіодиктанті-2021.ВІДЕО
Галина Шура з села Комарове Ковельського району бере участь у написанні диктанту щороку, проте на перевірку надсилає не завжди.

Про це розповіла Суспільному вчителька української мови і зарубіжної літератури, яка стала переможницею всеукраїнського Радіодиктанту національної єдності-2021.

Цьогоріч волинянка стала єдиною в Україні учасницею, яка не припустилася жодної помилки. Як розповіла Суспільному волинянка, торік радіодиктант довелося пропустити через хворобу, однак цього року вирішила таки долучитися до написання.
«Перевіряю себе щороку»: вчителька з Волині про перемогу в радіодиктанті-2021.ВІДЕО

Про перемогу в радіодиктанті дізналася від директорки школи, в якій працює. Разом з онуком Галина Шура у записі вперше переглядала оголошення підсумків радіодиктанту. Каже: коли почула своє ім'я в оголошенні переможця, то не повірила.

"Руки ноги затремтіли, але, думаю, я справилася, я перемогла. Мене дуже піднесло, але я ще зараз не оговталася", – зазначила педагогиня.

Найскладнішим у диктанті був стиль тексту і темп начитування автора – письменника Юрія Андруховича, – зазначила Галина Шура. З її слів, інколи не встигала і дописувала під час повторного читання автором тексту. Каже: головне – почути інтонацію, розібратися з розділовими знаками, а слова можна дописати.

"І ота вставна конструкція "кожне моє, як і літо моїх ровесників пролітало". І ось тут я відділила знак оклику, в останні секунди він мені допоміг", – говорить переможниця радіодиктанту.

У 2017 році педагогиня отримала диплом за бездоганне написання радіодиктанту. У родині жінки її підтримують, однак радіодиктант не пишуть. Галина Шура каже: поки була жива мама, то диктант писали разом.

"За спеціальністю вона бібліотекар, але писала завжди зі мною. Я в школі на роботі, а вона вдома, а тоді приходили, обмірковували", – зазначила вчителька.
«Перевіряю себе щороку»: вчителька з Волині про перемогу в радіодиктанті-2021.ВІДЕО

Переможниця Радіодиктанту національної єдності-2021 додала: чекає, поки підросте онук, аби навчати його і писати радіодиктанти разом.

Усього цього року на перевірку до "Українського радіо" надійшли 14 573 листи з текстом диктанту. З них 1 824 — у паперовому вигляді та 12 749 — на електронну скриньку.

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Теги: Волинь, радіодиктант, переможниця, Ковель
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