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На Волині автомобіль зіткнувся з вантажівкою, є постраждалі

На Волині автомобіль зіткнувся з вантажівкою, є постраждалі
У селищі Колки Луцького району 10 грудня трапилася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці аварії.

Як зазначили свідки автопригоди, Volkswagen зіткнувся з вантажівкою. Легковий автомобіль отримав значні механічні пошкодження, особливо зі сторони водія.

На місці працює слідчо-оперативна група та бригада медиків.

Як зазначив завідувач центральної оперативної диспетчерської служби швидкої допомоги Станіслав Лінік, до швидкої надходив виклик про аварію в селищі Колки на мості. Відразу виїхала карета швидкої. Постраждав водій легкового автомобіля, його з закритою черепно-мозковою травмою та переломом надколінника госпіталізували у Маневицьку центральну районну лікарню.

На щастя, в автомобілі спрацювала подушка безпеки.

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Теги: Волинь, Колки, ДТП
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