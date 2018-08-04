На Волині автомобіль зіткнувся з вантажівкою, є постраждалі





Про це



Як зазначили свідки автопригоди, Volkswagen зіткнувся з вантажівкою. Легковий автомобіль отримав значні механічні пошкодження, особливо зі сторони водія.



На місці працює слідчо-оперативна група та бригада медиків.



Як зазначив завідувач центральної оперативної диспетчерської служби швидкої допомоги Станіслав Лінік, до швидкої надходив виклик про аварію в селищі Колки на мості. Відразу виїхала карета швидкої. Постраждав водій легкового автомобіля, його з закритою черепно-мозковою травмою та переломом надколінника госпіталізували у Маневицьку центральну районну лікарню.



На щастя, в автомобілі спрацювала подушка безпеки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Колки Луцького району 10 грудня трапилася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці аварії.Як зазначили свідки автопригоди, Volkswagen зіткнувся з вантажівкою. Легковий автомобіль отримав значні механічні пошкодження, особливо зі сторони водія.На місці працює слідчо-оперативна група та бригада медиків.Як зазначив завідувач центральної оперативної диспетчерської служби швидкої допомоги, до швидкої надходив виклик про аварію в селищі Колки на мості. Відразу виїхала карета швидкої. Постраждав водій легкового автомобіля, його з закритою черепно-мозковою травмою та переломом надколінника госпіталізували у Маневицьку центральну районну лікарню.На щастя, в автомобілі спрацювала подушка безпеки.

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