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На «Ягодині» митники вилучили у чоловіка пістолет

На «Ягодині» митники вилучили у чоловіка пістолет
Волинські митники на посту "Ягодин" виявили і вилучили у громадянина України пневматичний револьвер калібру 12,7 мм.

Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.

Чоловік заїжджав з Дорогуська "червоним коридором" із закупленим у Польщі крамом. Заборонену до переміщення без дозвільних документів знахідку він заховав у конструктивній порожнині свого буса. Пістолет виявили під час повного митного огляду автівки. Його вилучили і передали представникам Нацполіції.

Правоохоронців повідомлено про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за ст. 263 Кримінального Кодексу України (незаконне поводження зі зброєю).

Волинські митники вкотре наголошують, що переміщення через держкордон зброї регламентуються дозвільною системою. Пневматичну зброю калібру понад 4,5 мм можна переміщати лише «червоним коридором» і за наявності дозволу, який видають органи МВС.
На «Ягодині» митники вилучили у чоловіка пістолет

Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.98 № 622.
На «Ягодині» митники вилучили у чоловіка пістолет
На «Ягодині» митники вилучили у чоловіка пістолет

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Теги: Волинська митниця, пістолет, вилучення
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