У Луцьку в ДТП потрапив рейсовий автобус
Сьогодні, 11:37
У Луцьку на вулиці Ківерцівській зранку 10 грудня рейсовий автобусс зіткнувся з легковиком.
Відео з місця аварії опублікували у спільноті у Фейсбук.
Очевидно, автобус спускався з мосту і влетів у легковик Renault Megane через недотримання відповідної дистанції.
Наразі через ДТП частково ускладнений рух.
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Відео з місця аварії опублікували у спільноті у Фейсбук.
Очевидно, автобус спускався з мосту і влетів у легковик Renault Megane через недотримання відповідної дистанції.
Наразі через ДТП частково ускладнений рух.
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