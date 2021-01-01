У Луцьку в ДТП потрапив рейсовий автобус





Відео з місця аварії опублікували у спільноті у



Очевидно, автобус спускався з мосту і влетів у легковик Renault Megane через недотримання відповідної дистанції.



Наразі через ДТП частково ускладнений рух.

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