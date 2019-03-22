У Луцьку відкрили фотовиставку про «нечоловічі» та «нежіночі» професії. ФОТО

Досі можна побачити, що у суспільстві існують стереотипи щодо «жіночих» та «чоловічих» професій. Це дуже впливає на дівчат та хлопців, які обирають собі справу для життя. З хлопців, які хочуть бути вихователями у садочках, танцівниками чи дизайнерами одягу, сміються однолітки, а батьки переконують стати економістом або юристом. Те саме і з дівчатами, які мріють бути політологами чи механіками, наприклад. Стереотипи обмежують потенціал і можливості людей у реалізації їхніх прав та здібностей.У універмазі "Луцьк" розмістили фотовиставку «нечоловічих» та «нежіночих» професій. Фотографзробив світлини 16 героїв та героїнь, яких меншість у тій чи іншій сфері діяльності. До прикладу, серед чоловіків – це вихователь дитсадка, старша медсестра, дизайнер одягу, серед жінок – очільниця технічного університету національного рівня, байкерка, операторка тощо.Відкриття виставки відбулося у Міжнародний день прав людини сьогодні, 10 грудня, у Art Gallery Центрального універмагу міста Луцька (5 поверх).Виставку організували за підтримки Українського Жіночого Фонду та Національного Демократичного Інституту у межах проєкту «Академія жіночого лідерства» за підтримки Міністерства міжнародних справ Канади.Одна із організаторок заходу, депутатка Луцької міської ради та голова депутатської групи з гендерних питаньзауважила, що зараз в Україні відбувається акція «16 днів проти насилля». Вона пригадала результати досліджень, згідно з якими 60% українців вважають, що є суто жіночі і суто чоловічі професії. 21% скеровують своїх дітей до вибору професії, що дає їм можливості реалізувати свій потенціал відповідно до здібностей та вподобань.«Ми вирішили ще раз звернути увагу суспільства на дискримінацію, яка є видом емоційного насильства жінок та чоловіків саме на ринку праці. Суспільні стереотипи і дискримінація впливають досі на вибір професії. Ця виставка із 16 героїв та героїнь покликана протидіяти цим суспільним стереотипам», - каже Ірина Колковська.Організаторка виставки, депутатка Луцької міської ради та членкиня групи «Рівні можливості», додає, що герої виставки, на щастя, не стикались із дискримінацією, однак більшість представників «нежіночих» та «нечоловічих» професій не завжди знаходять підтримку від оточення.«На щастя, наші герої не стикались в своєму житті з такою дискримінацією. Їхні рідні підтримали таких вибір. Проте, ми розуміємо, що це нетипова ситуація в суспільстві. Тому для нас було важливо вкотре наголосити, що кожна людина на своєму місці важлива, в першу чергу, як професіонал, а не як чоловік чи жінка. Кожен, не залежно від своєї статі, має право і може займатися тим, чим хоче», - переконана Алла Доманська.Одна з героїнь проєкту –– їздить на мотоциклах. Існує стереотип, що цим займаються лише чоловіки, однак жінка доводить, що таке захоплення може мати будь-хто, не залежно від статі. Жінка зацікавилась мотоспортом у 17 років, на що були різні реакції від близьких.«Їздити на мотоциклі – це була велика мрія, яку мені вдалось здійснити. Мене відмовляли, казали: «Ти ж дівчинка!». Але згодом мої близькі все-таки підтримали моє бажання. Я вважаю, що такі проєкти дуже важливі, бо не має бути ніякої дискримінації», - говорить Юлія Павліха.На заході були присутні герої та героїні фото, гендерні експерти та депутати груп «Рівні можливості» різних рад Волині.