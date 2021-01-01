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«Через здорожчання газу посівна – під загрозою», – голова фракції «Батьківщина» у Луцькій райраді Тетяна Павлова-Багрійчук

«Через здорожчання газу посівна – під загрозою», – голова фракції «Батьківщина» у Луцькій райраді Тетяна Павлова-Багрійчук
Підвищення цін на газ призведе до здорожчання міндобрив та вартості сільськогосподарської продукції. Про це йдеться у проєкті звернення фракції ВО «Батьківщина» у Луцькій районній раді до Кабміну та Верховної ради.

Як розповіла голова фракції, заступниця керівника виконавчого апарату Луцької райради Тетяна Павлова-Багрійчук, в умовах стрімкого зростання вартості природного газу в особливо скрутному становищі опинилася хімічна галузь, яка забезпечує мінеральними добривами сільськогосподарських товаровиробників, пишуть на сайті Луцької райради.

Блакитне паливо є незамінною сировиною для виробництва хімічних добрив: аміаку, селітри, карбаміду, нітроамофоски, амофосу й інших добрив.

«Волинь – сільськогосподарська область. Як повідомляють волинські аграрії, вже зараз ціни на добрива зросли на 40%. Однак сільгосппідприємства, фермери, селяни-одноосібники не можуть купувати їх за такою ціною. У такій ситуації заводи-виробники вимушені істотно скорочувати виробництво або взагалі його зупиняти. Тобто на початок весняної посівної кампанії уже зараз прогнозується дефіцит мінеральних добрив», - розповіла Тетяна Павлова-Багрійчук.

З її слів, багатьом аграріям доведеться зменшувати внесення добрив під вирощування зернових, технічних та інших культур, що означатиме скорочення врожайності.

Збитки від ситуації з подорожчанням газу в Україні загрожують не тільки тим, хто працює в рослинницькій галузі, а й сільгосппідприємствам та фермерам, які займаються тваринництвом. Як наслідок, слід очікувати стрімке подорожчання продуктів харчування, які стануть недоступними для багатьох категорій населення.

«Тому ми бачимо єдиний вихід із складної ситуації – підтримку аграріїв під час купівлі ними мінеральних добрив. Ці кроки слід зробити вже зараз, щоб навесні селяни не зіштовхнулись із жорстким дефіцитом добрив, що спровокує скорочення виробництва сільськогосподарських культур і, як наслідок, зростання цін на продукти харчування», - зауважила Тетяна Павлова-Багрійчук.

Для цього фракція ВО «Батьківщина» у проєкті звернення пропонує уряду та парламенту:

- передбачити у державному бюджеті 2022 року кошти, необхідні для підтримки вітчизняних виробників мінеральних добрив;

- невідкладно розробити механізми здешевлення або компенсації на купівлю мінеральних добрив для українського сільгосптоваровиробника;

- підключити до вирішення цього питання ПАТ «Аграрний фонд», який через форвардні закупівлі допомагатиме сільгоспвиробникам добривами для посівної;

- використати нинішню ситуацію на ринку газу для розвитку альтернативної енергетики, а також залучення в цю галузь іноземних інвестицій.

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Теги: Волинь, газ, посівна, загроза, політична реклама
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