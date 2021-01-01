У Луцьку на Конякіна розпочали незаконні земельні роботи. ФОТО

Проведення земляних робіт без дозвільних документів та встановлення різноманітної конструкції на території загального користування виявив та зафіксував інспектор відділу контролю за благоустроєм міста Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради по вул. Конякіна, 12б.Про це інформує Департамент Муніципальної Варти Луцької міської ради у фейсбуці.На виконавця робіт були складені адміністративні протоколи та передано на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради.Штраф за вказане порушення складає від 340 до 1360 грн.Муніципали нагадують, що відповідно до Правил благоустрою міста Луцька, для проведення земляних робіт на території Луцької міської територіальної громади, необхідно звернутися до департаменту муніципальної варти Луцької міської ради для отримання ордеру.