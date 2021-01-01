Військовий із волинської бригади хоче встановити рекорд України. ВІДЕО

Микола Луговий, який пробіг 270 кілометрів за 27 годин, планує встановити рекорд України – пробігти 400 кілометрів за 24 години.



Про це він розповів у програмі «Ранок LIVE» на



Нагадаємо, забіг Микола Луговий



«Я готувався із 7 років. Спочатку тренувався не дуже сильно – хоча б раз на тиждень. Але покликали мене на змагання, де дистанція була 3 кілометри. Пробіг кілометр чи два, і довелося зійти з дистанції. І мене це трохи зачепило: як це – хлопці пробігли, а я ні? Відтоді я почав постійно тренувався… Під час навчання в училищі у Тернополі займався вже професійніше», – каже ультрамарафонець.



За його словами, під час бігу на 270 кілометрів з ним була машина супроводу з медиками, адже існував ризик, що серце чи м’язи не витримають.



Микола Луговий пояснив, що давало йому сили безперервно бігти та провести 27 годин без сну.



«Коли ти біжиш, ти просто спати не хочеш. Ти біжиш – і насолоджуєшся кожним кілометром. Крім того, розумієш, заради чого біжиш. Оскільки в мене є ціль стати чемпіоном світу, це дає мені силу. Після того, як у Львові зробили півгодинну паузу – там нас журналісти зупинили, – було важко розігнатися. Тому переконався, що не можна зупинятися під час забігу, бо результат може бути фатальний. Але я впорався, бо у мене була ціль», – зазначив військовий.



Він розповів, що приблизно 3-4 місяці у нього триває період відновлення, адже після забігу дуже ослаблені м’язи.



«Хоча це не означає, що я зараз нічого не роблю. Я ніби починаю наново. Бігаю повільні і середні кроси. Не забуваю про прес, про планки, ходжу у спортзал, басейн», – поділився ультрамарафонець.



Наступна його мета, зізнається, – подолати 400 кілометрів за 24 години.



«Якщо все вдасться, це буде рекорд України», – каже спортсмен.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені князя Романа Великого, який пробіг 270 кілометрів за 27 годин, планує встановити рекорд України – пробігти 400 кілометрів за 24 години.Про це він розповів у програмі «Ранок LIVE» на 12 каналі 10 грудня.Нагадаємо, забіг Микола Луговий влаштував на честь дня народження військової частини . Він біг з Володимира-Волинського до Львова й у зворотному напрямку.«Я готувався із 7 років. Спочатку тренувався не дуже сильно – хоча б раз на тиждень. Але покликали мене на змагання, де дистанція була 3 кілометри. Пробіг кілометр чи два, і довелося зійти з дистанції. І мене це трохи зачепило: як це – хлопці пробігли, а я ні? Відтоді я почав постійно тренувався… Під час навчання в училищі у Тернополі займався вже професійніше», – каже ультрамарафонець.За його словами, під час бігу на 270 кілометрів з ним була машина супроводу з медиками, адже існував ризик, що серце чи м’язи не витримають.Микола Луговий пояснив, що давало йому сили безперервно бігти та провести 27 годин без сну.«Коли ти біжиш, ти просто спати не хочеш. Ти біжиш – і насолоджуєшся кожним кілометром. Крім того, розумієш, заради чого біжиш. Оскільки в мене є ціль стати чемпіоном світу, це дає мені силу. Після того, як у Львові зробили півгодинну паузу – там нас журналісти зупинили, – було важко розігнатися. Тому переконався, що не можна зупинятися під час забігу, бо результат може бути фатальний. Але я впорався, бо у мене була ціль», – зазначив військовий.Він розповів, що приблизно 3-4 місяці у нього триває період відновлення, адже після забігу дуже ослаблені м’язи.«Хоча це не означає, що я зараз нічого не роблю. Я ніби починаю наново. Бігаю повільні і середні кроси. Не забуваю про прес, про планки, ходжу у спортзал, басейн», – поділився ультрамарафонець.Наступна його мета, зізнається, – подолати 400 кілометрів за 24 години.«Якщо все вдасться, це буде рекорд України», – каже спортсмен.

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