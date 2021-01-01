У Підгайцях провели благодійний ярмарок у підтримку акції «Тепла іграшка надії». ФОТО

За дві години у Підгайцівській сільській раді продали понад 150 новорічних іграшок на суму 4285 гривень. Ялинкові прикраси упродовж місяця майстрині, які вирішили долучитися до акції «Тепла іграшка надії», шиють з фетру, декорують стрічками, намистинами, а організатори реалізовують їх через соцмережі та під час зустрічей у колективах та установах.Про це повідомляє пресслужба Підгайцівської сільради.Днями керівниця Фонду боротьби з раком та співорганізатор благодійної ініціативи, заявила про готовність проводити виїзні мініярмарки, а виручені кошти вкладати у важливий соціальний проєкт – ранню діагностику онкологічних захворювань та допомогу людям, які хворіють на рак.Організувати майстерки із пошиття фетрових іграшок та долучити колектив Підгайцівської сільської ради до благодійності вирішила начальниця відділу соціального захисту населення. Вона чотири роки є активною учасницею Благодійної акції «Тепла іграшка надії» і за цей час власноруч пошила пів тисячі ялинкових прикрас.Працівники Підгайцівської сільської ради не лише придбали більше сотні іграшок, а й навчилися створювати іграшки власними руками. Для усіх охочих у Будинку культури провели майстер-клас із пошиття ялинкових прикрас.розповідає, що кілька років тому, разом з подружжямтавони розпочинали акцію скромно – перші іграшки з фетру шили на майстерках у бібліотеках, продавали через соцмережі. Пізніше благодійна ініціатива переросла у великий волонтерський рух, адже щороку кількість учасників зростає. Тепер іграшки шиють та передають колективи шкіл, дитсадків, батьки вихованців будинків творчості, долучаються навіть рукодільниці з інших міст та областей.Двічі ярмарок організовували напередодні новорічних свят у ТЦ «Порт Сіті». Волонтери впродовж двох днів продавали заздалегідь виготовлені іграшки, а зароблені кошти передавали на рахунок Благодійного фонду «СТОП РАК», який опікувався онкохворими дітками.Однак за цей час Марія Адамчук – Коротицька перепрофілювала фонд та змінила назву на Фонд боротьби з раком, який тепер працює з дорослим населенням та проводить обстеження жінок, які проживають у віддалених селах області на рак шийки матки.