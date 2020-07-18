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У Підгайцівській громаді – підсилення: двоє нових поліцейських офіцерів та два нові автомобілі. ФОТО

У Підгайцівській громаді – підсилення: двоє нових поліцейських офіцерів та два нові автомобілі. ФОТО
Підгайцівська громада стала першою громадою Волині у якій працюють одночасно 3-є поліцейських офіцери.

Сьогодні, 10 грудня 2021 року, до Поліцейської станції Луцького районного відділення поліції ВП ГУНП у Волинській області у селі Струмівка завітали керівництво ГУНП у Волинської області та Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк, аби привітати новий склад правоохоронців на території громади.

У рамках реалізації проєкту «Поліцейські офіцери громади», за підтримки Підгайцівської сільської ради та ГУНП у Волинської області, ще два захисники правопорядку пройшли необхідне навчання, отримали автомобілі, помпові рушниці та розпочали свою службу на сторожі Підгайцівської громади.

Таким чином про безпеку в громаді дбатимуть три офіцери громади: Микола Толстіхін, Олександр Остапчук, Дмитро Гриб.

Усі правоохоронці нестимуть службу на автомобілях марки «Renault Duster» з відповідним маркуванням.
У Підгайцівській громаді – підсилення: двоє нових поліцейських офіцерів та два нові автомобілі. ФОТО

Заступник начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак побажав поліцейським орієнтуватися на потреби місцевих жителів, щоденно забезпечувати порядок на своїй території, своєчасно реагувати на проблеми громади, запобігати вчиненню правопорушень, бути строгими, але справедливими у роботі.

Заступник начальника Луцького районного управління поліції Юрій Сидорук, начальник сектору взаємодії з громадами Роман Богдан побажали офіцерам успіхів у служінні на сторожі правопорядку Підгайцівської громади.

Сільський голова Юрій Семенюк зазначив: «Ваша робота на очах у людей, вони її оцінюють, а ми, своєю чергою, робили та робитимемо все від нас залежне, щоб рівень безпеки в громаді був високим».
До слова, проєкт «Поліцейські офіцери громади» розпочався у Підгайцівській громаді у 2019 році. Перший поліцейський Микола Толстіхін пройшов навчання в спеціалістів ICTAP, які є організаторами проєкту за підтримки міністерства юстиції США.

У 2020 році, після укрупнення громади, постало питання щодо збільшення кількості правоохоронців. Для громад з'явилася можливість, за умови придбання транспортного засобу, першочергово здійснити навчання офіцерів. Підгайцівська громада була долучилася до акції, в рамках якої за умови придбання одного автомобіля, другий отримала за державний кошт. Таким чином, депутатський корпус підтримав ініціативу Романа Богдана та прийняв рішення від 25.05.21 №7/7, відповідно до якого було закуплено автомобіль «Renault Duster» орієнтовною вартістю 600 000 гривень.
У Підгайцівській громаді – підсилення: двоє нових поліцейських офіцерів та два нові автомобілі. ФОТО
У Підгайцівській громаді – підсилення: двоє нових поліцейських офіцерів та два нові автомобілі. ФОТО

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Теги: Підгайці, поліція
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