У Підгайцівській громаді – підсилення: двоє нових поліцейських офіцерів та два нові автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 15:33
Підгайцівська громада стала першою громадою Волині у якій працюють одночасно 3-є поліцейських офіцери.
Сьогодні, 10 грудня 2021 року, до Поліцейської станції Луцького районного відділення поліції ВП ГУНП у Волинській області у селі Струмівка завітали керівництво ГУНП у Волинської області та Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк, аби привітати новий склад правоохоронців на території громади.
У рамках реалізації проєкту «Поліцейські офіцери громади», за підтримки Підгайцівської сільської ради та ГУНП у Волинської області, ще два захисники правопорядку пройшли необхідне навчання, отримали автомобілі, помпові рушниці та розпочали свою службу на сторожі Підгайцівської громади.
Таким чином про безпеку в громаді дбатимуть три офіцери громади: Микола Толстіхін, Олександр Остапчук, Дмитро Гриб.
Усі правоохоронці нестимуть службу на автомобілях марки «Renault Duster» з відповідним маркуванням.
Заступник начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак побажав поліцейським орієнтуватися на потреби місцевих жителів, щоденно забезпечувати порядок на своїй території, своєчасно реагувати на проблеми громади, запобігати вчиненню правопорушень, бути строгими, але справедливими у роботі.
Заступник начальника Луцького районного управління поліції Юрій Сидорук, начальник сектору взаємодії з громадами Роман Богдан побажали офіцерам успіхів у служінні на сторожі правопорядку Підгайцівської громади.
Сільський голова Юрій Семенюк зазначив: «Ваша робота на очах у людей, вони її оцінюють, а ми, своєю чергою, робили та робитимемо все від нас залежне, щоб рівень безпеки в громаді був високим».
До слова, проєкт «Поліцейські офіцери громади» розпочався у Підгайцівській громаді у 2019 році. Перший поліцейський Микола Толстіхін пройшов навчання в спеціалістів ICTAP, які є організаторами проєкту за підтримки міністерства юстиції США.
У 2020 році, після укрупнення громади, постало питання щодо збільшення кількості правоохоронців. Для громад з'явилася можливість, за умови придбання транспортного засобу, першочергово здійснити навчання офіцерів. Підгайцівська громада була долучилася до акції, в рамках якої за умови придбання одного автомобіля, другий отримала за державний кошт. Таким чином, депутатський корпус підтримав ініціативу Романа Богдана та прийняв рішення від 25.05.21 №7/7, відповідно до якого було закуплено автомобіль «Renault Duster» орієнтовною вартістю 600 000 гривень.
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Сьогодні, 10 грудня 2021 року, до Поліцейської станції Луцького районного відділення поліції ВП ГУНП у Волинській області у селі Струмівка завітали керівництво ГУНП у Волинської області та Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк, аби привітати новий склад правоохоронців на території громади.
У рамках реалізації проєкту «Поліцейські офіцери громади», за підтримки Підгайцівської сільської ради та ГУНП у Волинської області, ще два захисники правопорядку пройшли необхідне навчання, отримали автомобілі, помпові рушниці та розпочали свою службу на сторожі Підгайцівської громади.
Таким чином про безпеку в громаді дбатимуть три офіцери громади: Микола Толстіхін, Олександр Остапчук, Дмитро Гриб.
Усі правоохоронці нестимуть службу на автомобілях марки «Renault Duster» з відповідним маркуванням.
Заступник начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак побажав поліцейським орієнтуватися на потреби місцевих жителів, щоденно забезпечувати порядок на своїй території, своєчасно реагувати на проблеми громади, запобігати вчиненню правопорушень, бути строгими, але справедливими у роботі.
Заступник начальника Луцького районного управління поліції Юрій Сидорук, начальник сектору взаємодії з громадами Роман Богдан побажали офіцерам успіхів у служінні на сторожі правопорядку Підгайцівської громади.
Сільський голова Юрій Семенюк зазначив: «Ваша робота на очах у людей, вони її оцінюють, а ми, своєю чергою, робили та робитимемо все від нас залежне, щоб рівень безпеки в громаді був високим».
До слова, проєкт «Поліцейські офіцери громади» розпочався у Підгайцівській громаді у 2019 році. Перший поліцейський Микола Толстіхін пройшов навчання в спеціалістів ICTAP, які є організаторами проєкту за підтримки міністерства юстиції США.
У 2020 році, після укрупнення громади, постало питання щодо збільшення кількості правоохоронців. Для громад з'явилася можливість, за умови придбання транспортного засобу, першочергово здійснити навчання офіцерів. Підгайцівська громада була долучилася до акції, в рамках якої за умови придбання одного автомобіля, другий отримала за державний кошт. Таким чином, депутатський корпус підтримав ініціативу Романа Богдана та прийняв рішення від 25.05.21 №7/7, відповідно до якого було закуплено автомобіль «Renault Duster» орієнтовною вартістю 600 000 гривень.
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