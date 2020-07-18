У Підгайцівській громаді – підсилення: двоє нових поліцейських офіцерів та два нові автомобілі. ФОТО

Підгайцівська громада стала першою громадою Волині у якій працюють одночасно 3-є поліцейських офіцери.Сьогодні, 10 грудня 2021 року, до Поліцейської станції Луцького районного відділення поліції ВП ГУНП у Волинській області у селі Струмівка завітали керівництво ГУНП у Волинської області та Підгайцівський сільський голова, аби привітати новий склад правоохоронців на території громади.У рамках реалізації проєкту «Поліцейські офіцери громади», за підтримки Підгайцівської сільської ради та ГУНП у Волинської області, ще два захисники правопорядку пройшли необхідне навчання, отримали автомобілі, помпові рушниці та розпочали свою службу на сторожі Підгайцівської громади.Таким чином про безпеку в громаді дбатимуть три офіцери громади:Усі правоохоронці нестимуть службу на автомобілях марки «Renault Duster» з відповідним маркуванням.Заступник начальника ГУНП у Волинській областіпобажав поліцейським орієнтуватися на потреби місцевих жителів, щоденно забезпечувати порядок на своїй території, своєчасно реагувати на проблеми громади, запобігати вчиненню правопорушень, бути строгими, але справедливими у роботі.Заступник начальника Луцького районного управління поліції, начальник сектору взаємодії з громадамипобажали офіцерам успіхів у служінні на сторожі правопорядку Підгайцівської громади.Сільський голова Юрій Семенюк зазначив: «Ваша робота на очах у людей, вони її оцінюють, а ми, своєю чергою, робили та робитимемо все від нас залежне, щоб рівень безпеки в громаді був високим».До слова, проєкт «Поліцейські офіцери громади» розпочався у Підгайцівській громаді у 2019 році. Перший поліцейський Микола Толстіхін пройшов навчання в спеціалістів ICTAP, які є організаторами проєкту за підтримки міністерства юстиції США.У 2020 році, після укрупнення громади, постало питання щодо збільшення кількості правоохоронців. Для громад з'явилася можливість, за умови придбання транспортного засобу, першочергово здійснити навчання офіцерів. Підгайцівська громада була долучилася до акції, в рамках якої за умови придбання одного автомобіля, другий отримала за державний кошт. Таким чином, депутатський корпус підтримав ініціативу Романа Богдана та прийняв рішення від 25.05.21 №7/7, відповідно до якого було закуплено автомобіль «Renault Duster» орієнтовною вартістю 600 000 гривень.