На Волині помер ветеран АТО
Сьогодні, 15:40
Внаслідок важкої хвороби зупинося серце Михайла Харківа з Горохівщини, ветерана АТО на псевдо Ураган.
Житель Скригова Луцького району 8 лютого 2015 року поїхав на фронт боронити рідну землю від агресора, пише газета "Волинь".
«Негоже було мені, офіцерові, лежати на дивані у той час, як гинуть українські діти», – так пояснив він згодом своє рішення.
Волинянин воював в Новомихайлівці, обороняв Станицю Луганську, Малінове, Тепле. У цих селах Донеччини й Луганщини тоді тривали жорстокі бої. Михайло Харків прийшов на передову з мирним псевдо «Баян», адже працював вчителем музики в школі, а згодом побратими назвали його Ураганом, бо був для ворогів, як стихійне лихо.
Поки чоловік воював, його дружина Євгенія Іванівна вишила 15 ікон, які мали стати оберегами для її чоловіка.
Подружжя Харківих збудувало при дорозі на краю свого обійстя каплицю, а у 2018-му горохівчани стали авторами ідеї створення фільму «Я вірю, що закінчиться війна», знятого журналістами «Газети Волинь».
Серце ветерана зупинилося зранку 10 грудня. Похорон відбудеться завтра, 11 грудня, о 12.00 в селі Скригове Луцького району.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним Михайла Васильовича.
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Житель Скригова Луцького району 8 лютого 2015 року поїхав на фронт боронити рідну землю від агресора, пише газета "Волинь".
«Негоже було мені, офіцерові, лежати на дивані у той час, як гинуть українські діти», – так пояснив він згодом своє рішення.
Волинянин воював в Новомихайлівці, обороняв Станицю Луганську, Малінове, Тепле. У цих селах Донеччини й Луганщини тоді тривали жорстокі бої. Михайло Харків прийшов на передову з мирним псевдо «Баян», адже працював вчителем музики в школі, а згодом побратими назвали його Ураганом, бо був для ворогів, як стихійне лихо.
Поки чоловік воював, його дружина Євгенія Іванівна вишила 15 ікон, які мали стати оберегами для її чоловіка.
Подружжя Харківих збудувало при дорозі на краю свого обійстя каплицю, а у 2018-му горохівчани стали авторами ідеї створення фільму «Я вірю, що закінчиться війна», знятого журналістами «Газети Волинь».
Серце ветерана зупинилося зранку 10 грудня. Похорон відбудеться завтра, 11 грудня, о 12.00 в селі Скригове Луцького району.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним Михайла Васильовича.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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