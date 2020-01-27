До Луцька на допрем'єрний показ фільму їде Діма Варварук та відомі блогери





Про це інформують організатори.



Подія відбудеться 18 грудня у РЦ «ПРОМІНЬ» у кінотеатрі «MULTIPLEX».



«Ви матимете змогу поспілкуватися наживо з улюбленими блогерами та акторами, задати свої питання, почути відповіді та відчути неймовірні емоції від проведеного часу», - кажуть організатори.







Формат події:



18:00 – офіційна прем’єра фільму на великих екранах;

19:15 – фан-зустріч з акторами, блогерами та творцями стрічки, а також фотосесія.



В рамках івенту відбудеться розіграш подарунків та можливість отримати фірмовий мерч від улюблених героїв.



Квитки –











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