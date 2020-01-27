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До Луцька на допрем'єрний показ фільму їде Діма Варварук та відомі блогери

До Луцька на допрем'єрний показ фільму їде Діма Варварук та відомі блогери
Відомий український блогер Діма Варварук та команда запрошують усіх на допрем'єрний показ фільму “Чарівний Глечик” та фан-зустріч у Луцьку.

Про це інформують організатори.

Подія відбудеться 18 грудня у РЦ «ПРОМІНЬ» у кінотеатрі «MULTIPLEX».

«Ви матимете змогу поспілкуватися наживо з улюбленими блогерами та акторами, задати свої питання, почути відповіді та відчути неймовірні емоції від проведеного часу», - кажуть організатори.



Формат події:

18:00 – офіційна прем’єра фільму на великих екранах;
19:15 – фан-зустріч з акторами, блогерами та творцями стрічки, а також фотосесія.

В рамках івенту відбудеться розіграш подарунків та можливість отримати фірмовий мерч від улюблених героїв.

Квитки – за посиланням.

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Теги: блогери, Діма Варварук, Луцьк, фільм
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Коментарі 1
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