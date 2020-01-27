До Луцька на допрем'єрний показ фільму їде Діма Варварук та відомі блогери
Сьогодні, 15:55
Відомий український блогер Діма Варварук та команда запрошують усіх на допрем'єрний показ фільму “Чарівний Глечик” та фан-зустріч у Луцьку.
Про це інформують організатори.
Подія відбудеться 18 грудня у РЦ «ПРОМІНЬ» у кінотеатрі «MULTIPLEX».
«Ви матимете змогу поспілкуватися наживо з улюбленими блогерами та акторами, задати свої питання, почути відповіді та відчути неймовірні емоції від проведеного часу», - кажуть організатори.
Формат події:
18:00 – офіційна прем’єра фільму на великих екранах;
19:15 – фан-зустріч з акторами, блогерами та творцями стрічки, а також фотосесія.
В рамках івенту відбудеться розіграш подарунків та можливість отримати фірмовий мерч від улюблених героїв.
Квитки – за посиланням.
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Про це інформують організатори.
Подія відбудеться 18 грудня у РЦ «ПРОМІНЬ» у кінотеатрі «MULTIPLEX».
«Ви матимете змогу поспілкуватися наживо з улюбленими блогерами та акторами, задати свої питання, почути відповіді та відчути неймовірні емоції від проведеного часу», - кажуть організатори.
Формат події:
18:00 – офіційна прем’єра фільму на великих екранах;
19:15 – фан-зустріч з акторами, блогерами та творцями стрічки, а також фотосесія.
В рамках івенту відбудеться розіграш подарунків та можливість отримати фірмовий мерч від улюблених героїв.
Квитки – за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
хто всі ці люди?
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