Волинянка після смерті врятувала три життя. ВІДЕО





Павло із Турійщини ще кволий, та зі щасливою усмішкою, пише



«Внаслідок гострого інфаркту міокарда, який він переніс за 5 місяців до того, це був повторний інфаркт міокарда. Після цього, на жаль, міокард лівого шлуночка загинув, і пацієнт був поставлений в лист очікування й очікував донорського органа», – розповів очільник центру хірургії Ковельського МТМО Володимир Танський.



Спілкуватися з чоловіком лікарі ще не дозволяють. Кажуть, хоч стан стабільний – попереду нелегка реабілітація. До слова, ковельським медикам допомагали оперувати колеги зі столичного інституту Шалімова.



«У нас ти або переміг, або програв зразу – це відбувається на столі, це все видно. Інших варіантів немає – без серця людина не живе», – каже Володимир Танський.



Також нове життя подарували киянину та лучанці. Пацієнтам пересадили нирки. Операції тривали близько двох годин.



«Знаходився на гемодіалізі близько восьми років. Жінка 52 роки, жителька Луцька, на гемодіалізі була близько півтора місяця – хворіла на ниркову недостатність майже два роки, здається», – розповів лікар-хірург Андрій Павлусик.



Стан пацієнтів стабільний. Їм, кажуть медики, пощастило, адже нирки почали нормально функціонувати одразу. Деяким людям для цього треба кілька діб.



«Ми тільки запустили нирочку, підшили артерії і вени, і зразу із сечовода пішла сеча. Зразу підшили сечові і поставили стент», – каже трансплантолог Олександр Голуб.



Операції з пересадження серця й нирок тривали одночасно у різних операційних. Лікарі взялися за трансплантацію через 11 годин після того, як у донорки констатували смерть головного мозку. Нею, до слова, стала 52-річна ковельчанка.



«Поступила в нашу лікарню з важкою черепно-мозковою травмою. Попри зусилля медиків, на жаль, врятувати жінку не вдалося – була констатована смерть мозку», – пояснила завідувачка координаційного центру трансплантації Ольга Танська.



Далі транспланткоординатор поспілкувався з рідними померлої, і ті дали згоду на трансплантацію. Таке нелегке для них рішення, діляться медики, дозволило врятувати 3 життя.



До речі, людей, які потребують пересадження, шукають у Єдиній державній інформаційній системі трансплантації. Окрім того, треба ще з’ясувати сумісність.



У Ковельському МТМО за два роки зробили вже 25 трансплантацій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельські медики подарували нове життя трьом пацієнтам. Днями у районній лікарні провели три операції з пересадження органів – трансплантували дві нирки та серце. Часу було обмаль, діляться лікарі, а одного хворого доставляли аж з Києва.із Турійщини ще кволий, та зі щасливою усмішкою, пише 12 канал . Він уже передає привіт із реанімаційної палати. У його грудях вже кілька днів б’ється нове серце. Шанс на життя 62-річному волинянину подарували лікарі Ковельського медичного об’єднання. Чоловік мав ішемічну хворобу серця і врятувати його могла лише трансплантація.«Внаслідок гострого інфаркту міокарда, який він переніс за 5 місяців до того, це був повторний інфаркт міокарда. Після цього, на жаль, міокард лівого шлуночка загинув, і пацієнт був поставлений в лист очікування й очікував донорського органа», – розповів очільник центру хірургії Ковельського МТМОСпілкуватися з чоловіком лікарі ще не дозволяють. Кажуть, хоч стан стабільний – попереду нелегка реабілітація. До слова, ковельським медикам допомагали оперувати колеги зі столичного інституту Шалімова.«У нас ти або переміг, або програв зразу – це відбувається на столі, це все видно. Інших варіантів немає – без серця людина не живе», – каже Володимир Танський.Також нове життя подарували киянину та лучанці. Пацієнтам пересадили нирки. Операції тривали близько двох годин.«Знаходився на гемодіалізі близько восьми років. Жінка 52 роки, жителька Луцька, на гемодіалізі була близько півтора місяця – хворіла на ниркову недостатність майже два роки, здається», – розповів лікар-хірургСтан пацієнтів стабільний. Їм, кажуть медики, пощастило, адже нирки почали нормально функціонувати одразу. Деяким людям для цього треба кілька діб.«Ми тільки запустили нирочку, підшили артерії і вени, і зразу із сечовода пішла сеча. Зразу підшили сечові і поставили стент», – каже трансплантологОперації з пересадження серця й нирок тривали одночасно у різних операційних. Лікарі взялися за трансплантацію через 11 годин після того, як у донорки констатували смерть головного мозку. Нею, до слова, стала 52-річна ковельчанка.«Поступила в нашу лікарню з важкою черепно-мозковою травмою. Попри зусилля медиків, на жаль, врятувати жінку не вдалося – була констатована смерть мозку», – пояснила завідувачка координаційного центру трансплантаціїДалі транспланткоординатор поспілкувався з рідними померлої, і ті дали згоду на трансплантацію. Таке нелегке для них рішення, діляться медики, дозволило врятувати 3 життя.До речі, людей, які потребують пересадження, шукають у Єдиній державній інформаційній системі трансплантації. Окрім того, треба ще з’ясувати сумісність.У Ковельському МТМО за два роки зробили вже 25 трансплантацій.

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