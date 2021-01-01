В Україні розширили «помаранчеву» і зменшили «жовту» зону карантину





Як передає



До жовтого рівня епіднебезпеки віднесли Київ, Дніпропетровську, Закарпатську, Івано-Франківську, Кіровоградську, Луганську, Львівську, Полтавську, Рівненську, Тернопільську, Харківську, Херсонську та Чернівецьку області.



На червоному рівні епіднебезпеки залишаються Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.



На помаранчевому рівні дві області: Донецька та Одеська (вчора вона була в жовтій зоні).



Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, станом на 9 грудня по країні становить 376 на 100 тис. населення.



В Києві рівень захворюваності – 570 на 100 тис. населення.



Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 у Полтавській області – 621, у Волинській – 602 на 100 тис. населення.



Станом на 9 грудня рівень госпіталізацій по країні становить 43,8 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення.



У Києві рівень госпіталізацій – 37,7 на 100 тис. населення.



Показник рівня госпіталізацій, станом на 9 грудня, перевищено тільки в одній області – Хмельницькій, де він становить 62,4.



Станом на 9 грудня в жодному регіоні не перевищено показник завантаженості ліжок із киснем, відведених для лікування хворих на COVID-19.



Так, по країні цей показник становить 37,3% при визначеному граничному рівні 65%. У столиці показник завантаженості ліжок із киснем – 33,4%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У жовтій зоні епідемічної небезпеки, станом на 10 грудня, перебувають столиця та 12 областей. На червоному рівні залишаються 10 регіонів.Як передає Укрінформ , про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.До жовтого рівня епіднебезпеки віднесли Київ, Дніпропетровську, Закарпатську, Івано-Франківську, Кіровоградську, Луганську, Львівську, Полтавську, Рівненську, Тернопільську, Харківську, Херсонську та Чернівецьку області.На червоному рівні епіднебезпеки залишаються Вінницька,, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.На помаранчевому рівні дві області: Донецька та Одеська (вчора вона була в жовтій зоні).Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, станом на 9 грудня по країні становить 376 на 100 тис. населення.В Києві рівень захворюваності – 570 на 100 тис. населення.Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 у Полтавській області – 621, у Волинській – 602 на 100 тис. населення.Станом на 9 грудня рівень госпіталізацій по країні становить 43,8 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення.У Києві рівень госпіталізацій – 37,7 на 100 тис. населення.Показник рівня госпіталізацій, станом на 9 грудня, перевищено тільки в одній області – Хмельницькій, де він становить 62,4.Станом на 9 грудня в жодному регіоні не перевищено показник завантаженості ліжок із киснем, відведених для лікування хворих на COVID-19.Так, по країні цей показник становить 37,3% при визначеному граничному рівні 65%. У столиці показник завантаженості ліжок із киснем – 33,4%.

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