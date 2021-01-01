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В Україні розширили «помаранчеву» і зменшили «жовту» зону карантину

В Україні розширили «помаранчеву» і зменшили «жовту» зону карантину
У жовтій зоні епідемічної небезпеки, станом на 10 грудня, перебувають столиця та 12 областей. На червоному рівні залишаються 10 регіонів.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

До жовтого рівня епіднебезпеки віднесли Київ, Дніпропетровську, Закарпатську, Івано-Франківську, Кіровоградську, Луганську, Львівську, Полтавську, Рівненську, Тернопільську, Харківську, Херсонську та Чернівецьку області.

На червоному рівні епіднебезпеки залишаються Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

На помаранчевому рівні дві області: Донецька та Одеська (вчора вона була в жовтій зоні).
В Україні розширили «помаранчеву» і зменшили «жовту» зону карантину

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, станом на 9 грудня по країні становить 376 на 100 тис. населення.

В Києві рівень захворюваності – 570 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 у Полтавській області – 621, у Волинській – 602 на 100 тис. населення.

Станом на 9 грудня рівень госпіталізацій по країні становить 43,8 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення.

У Києві рівень госпіталізацій – 37,7 на 100 тис. населення.

Показник рівня госпіталізацій, станом на 9 грудня, перевищено тільки в одній області – Хмельницькій, де він становить 62,4.

Станом на 9 грудня в жодному регіоні не перевищено показник завантаженості ліжок із киснем, відведених для лікування хворих на COVID-19.

Так, по країні цей показник становить 37,3% при визначеному граничному рівні 65%. У столиці показник завантаженості ліжок із киснем – 33,4%.

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Теги: Червона зона, регіони
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