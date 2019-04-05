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У Луцьку біля «Авангарду» тимчасово не продаватимуть алкоголь

У Луцьку біля «Авангарду» тимчасово не продаватимуть алкоголь
У зв'язку з проведенням футбольного матчу на стадіоні “Авангард” буде заборонений продаж алкоголю.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Поліщук.

У суботу, 11 грудня, в заключному гостьовому матчі у цьому році, в рамках 18-го туру Прем’єр-ліги (УПЛ) «Рух» зустрінеться з «Вересом».

У зв'язку з цим з 15.00 до 20.00 цього дня заборонять продаж в закладах торгівлі та продаж на винос в закладах ресторанного господарства, розташованих в радіусі 100-метрової зони навколо чаші стадіону «Авангард»: пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових.

Суб’єктам господарювання, які здійснюють свою господарську діяльність в радіусі 200-метрової зони навколо чаші стадіону «Авангард», рекомендують обмежити режим роботи підвідомчих закладів під час та після проведення футбольного матчу.

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Теги: алкоголь, футбол, матч
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