У Луцьку біля «Авангарду» тимчасово не продаватимуть алкоголь
Сьогодні, 16:56
У зв'язку з проведенням футбольного матчу на стадіоні “Авангард” буде заборонений продаж алкоголю.
Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Поліщук.
У суботу, 11 грудня, в заключному гостьовому матчі у цьому році, в рамках 18-го туру Прем’єр-ліги (УПЛ) «Рух» зустрінеться з «Вересом».
У зв'язку з цим з 15.00 до 20.00 цього дня заборонять продаж в закладах торгівлі та продаж на винос в закладах ресторанного господарства, розташованих в радіусі 100-метрової зони навколо чаші стадіону «Авангард»: пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових.
Суб’єктам господарювання, які здійснюють свою господарську діяльність в радіусі 200-метрової зони навколо чаші стадіону «Авангард», рекомендують обмежити режим роботи підвідомчих закладів під час та після проведення футбольного матчу.
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Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Поліщук.
У суботу, 11 грудня, в заключному гостьовому матчі у цьому році, в рамках 18-го туру Прем’єр-ліги (УПЛ) «Рух» зустрінеться з «Вересом».
У зв'язку з цим з 15.00 до 20.00 цього дня заборонять продаж в закладах торгівлі та продаж на винос в закладах ресторанного господарства, розташованих в радіусі 100-метрової зони навколо чаші стадіону «Авангард»: пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових.
Суб’єктам господарювання, які здійснюють свою господарську діяльність в радіусі 200-метрової зони навколо чаші стадіону «Авангард», рекомендують обмежити режим роботи підвідомчих закладів під час та після проведення футбольного матчу.
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