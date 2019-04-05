У Луцьку біля «Авангарду» тимчасово не продаватимуть алкоголь

У зв'язку з проведенням футбольного матчу на стадіоні “Авангард” буде заборонений продаж алкоголю.Відповідне розпорядження підписав міський головаУ суботу, 11 грудня, в заключному гостьовому матчі у цьому році, в рамках 18-го туру Прем’єр-ліги (УПЛ) «Рух» зустрінеться з «Вересом».У зв'язку з цим з 15.00 до 20.00 цього дня заборонять продаж в закладах торгівлі та продаж на винос в закладах ресторанного господарства, розташованих в радіусі 100-метрової зони навколо чаші стадіону «Авангард»: пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових.Суб’єктам господарювання, які здійснюють свою господарську діяльність в радіусі 200-метрової зони навколо чаші стадіону «Авангард», рекомендують обмежити режим роботи підвідомчих закладів під час та після проведення футбольного матчу.